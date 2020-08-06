Рожеві вина: характерні риси і відмінності від білого і червоного
Рожеве вино - продукт з неповторним ягідно-фруктовим смаком і ароматом та рожевим кольором, який може мати різні відтінки: від насиченого кольору червоної смородини до ніжно-лососевого.
Це окремий проміжний вид вина між білим і червоним, вироблений за унікальною технологією. Які особливості цього типу вина, розбирався 24 канал.
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Вина за кольором діляться на три категорії:
Червоні – створюються з червоних сортів винограду. Відтінок може бути фіолетовим, рубіновим, гранатовим або цегляним. За тривалої витримки колір змінюється від темного до гранатового, іноді – з цегляним відтінком. Можливий осад у пляшці (це ознака "вікового" вина).
Білі – з білого винограду. Колір варіюється від блідо-лимонного, світло-солом'яного до золотавого відтінку (в залежності від сорту).
Рожеві – з червоного винограду. Проводять методом відбору соку відразу ж при переробці ягід і його нетривалого контакту зі шкіркою, щоб отримати менш насичений рожевий колір. Допускається використання суміші білих і червоних сортів.
Рожеве вино з кожним роком завойовує все більше прихильників / Фото slon.fr
Де і з чого виробляють рожеве вино
Воно виготовляється майже у всіх виноробних країнах, в тому числі в Аргентині, Чилі та Австралії, однак традиційними постачальниками рожевих вин є Прованс, Тоскана, Тавель, Лірак (Франція), Ріоха, Рібера дель Дуеро, Пенедес (Іспанія) і Каліфорнія (США) .
На першому місці з виробництву рожевих вин, звичайно ж, стоїть Франція (близько 35%), проте його також випускають в Італії, Австралії, Грузії, Новій Зеландії, Південній Африці і Марокко і, безумовно, в Україні.
Україна також входить до переліку виробників рожевих вин / Фото berkem
Рожеве вино найбільш часто виробляють з таких сортів винограду: Grenache, Cinsault, Tempranillo, Pinot Noir, Merlot, Malbec, Pinot Meunier, Cabernet Sauvignon, Saperavi. Як правило, ці вина п'ють молодими, рекомендований термін їх витримки у пляшці становить до 3-х років. Максимально розкритим букет вважається у вин з річною-дворічною витримкою.
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Як пити рожеве вино
- подається охолодженим до 10-12°C як аперитив або просто за вечерею, обідом;
- келих рекомендується наповнювати лише наполовину – це дозволить краще відчути тонкий аромат вина;
- щоб оцінити смак, краще пити маленькими ковтками;
- за рахунок ніжного смаку і аромату підійде в пару до безлічі страв (риба, червона ікра, фаршировані перепелині яйця, свіжі устриці, паштети та ін.).
Рожеве вино стане відмінною компанією для багатьох страв / Фото Pixabay
Останніми роками популярність рожевого вина у світі стрімко зростає. Воно бере участь у світових фестивалях високої кухні і завойовує все більше число прихильників.