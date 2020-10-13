Французский дом шампанских вин Champagne Bollinger выпустил Special Cuvée Limited Edition 007 в подарочной упаковке.

На упаковке шампанского Bollinger Special Cuvée изображены авто Бонда, Aston Martin DB5, и сам Джеймс Бонд, пишет thedrinksbusiness.

Читайте Голливудские звезды выпустили "Карантинное вино": что в нем особенного

Производитель игристых вин из региона Шампань Bollinger выпустил лимитированную подарочную серию в честь 40-летия партнерства в качестве официального шампанского агента 007, накануне выхода новой серии "бондианы" – "Не время умирать", мировая премьера которой запланирована на весну 2021 года.

Лимитированная серия посвящена будущей премьере "Не время умирать" / Фото 007

На упаковке, цвет которой напоминает серебристый DB5, изображен силуэт Джеймса Бонда. Культовая бутылка Special Cuvée украшена гербом 007. Стоимость бутылки из этой лимитированной серии в подарочной упаковке – от 55 фунтов (около 2025 грн).

Интересно Известный производитель назвал неожиданную пару для шампанского

Для оформления лимитированной коллекции, Bollinger сотрудничал с известным фотографом Грегом Уильямсом, который сделал фото Джеймса Бонда в гараже, где хранится шампанское Bollinger. Эта сцена будет в фильме "Не время умирать".

Как известно, знаменитый агент 007 Джеймс Бонд славится своей любовью к качественному алкоголю. В фильмах его часто можно увидеть с бокалом шампанского в руках или с коктейлем.