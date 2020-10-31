Знали ли вы, что аромат свежеиспеченного или поджаренного хлеба — один из наиболее привлекательных ароматов в мире? Даже если вы не голодны, перед ним достаточно трудно устоять.

А теперь представьте себе, что такие вкуснейшие ноты можно почувствовать также в вине! Круто? Действительно, ароматы хлебной корочки, бисквитов, сдобы и свежих булочек могут встретиться вам в винах, рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

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Как именно они там появляются?

Эти ароматы являются признаком того, что вино определенное время контактировало… с мертвыми дрожжами! То есть с тем, что технологи называют осадком. Выдержка на осадке (по-французски sur lie) – достаточно распространенный в виноделии метод. При этом еще периодически используют и особенный прием, который называется батоннаж, – это размешивание специальной деревянной или металлической жердью (по-французски baton) осадка на дне бочки.

Что имеем в результате всех этих действий в аромате и вкусе?

Сливочные, маслянистые, дрожжевые ноты. То есть бриошь, тосты, сливочное масло, сдоба. Это классические ароматы вторичной группы, то есть те, которые возникают в процессе винификации и выдержки на осадке. Встретить их можно в белых винах из Бордо (бленд Совиньон блан и Семильон) и Бургундии (Шардоне, Мюскаде из долины Луары).

Ноты выпечки чувствуются в белых винах с Бордо или Бургундии/ Фото Сомелье в зеленых штанах

Ароматы хлеба, тостов и дрожжевого теста присущи также белым игристым винам, изготовленным по классическому «шампанскому» методу. Это может быть как шампанское, так и креман, испанская кава, итальянская франчакорта, и любые игристые вина, которые сделаны традиционным методом вторичного брожения в бутылке.

В белых игристых винах легко встретить ароматы выпечки/ Фото Pixabay

Сомелье в зеленых штанах, конечно, не настаивает на том, чтобы вы заменили утренний поджаренный тост бокалом шампанского, но очень порадуется, если в аромате игристого в вашем бокале вы сможете уловить приятные тостовые ноты. Ну и, в конечном итоге, воскресных бранчей с игристым также никто не отменял. Поэтому ищите! Чин-чин!