Сегодня поговорим о свежем, хрустящим, с кислинкой крыжовник. И именно его мы будем искать сейчас в аромате вин.

Генетически крыжовник принадлежит к тому же семейству, что и различные виды смородины, хотя он кислый и более мохнатый. В винном лексиконе аромат крыжовника относят к категории "зеленые ягоды" - к которой также принадлежат зеленое яблоко, груша и виноград, пишет Сомелье в зеленых штанах.

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Эти ароматы обычно ощущаются менее сладкими и более терпкими, чем, скажем, ароматы красных ягод или косточковых.

Терпкий и немного цветочный аромат крыжовника обычно встречается в белых винах, и чаще всего – в Совиньон Бланах. Знали ли вы, что именно благодаря терпкости крыжовника в Совиньон Блане в лексикон дегустаторов вошел термин "pipi de chat", который метко было бы перевести как "кошачье пи-пи под кустом крыжовника"? Но, конечно же, этот аромат там появился не потому, что виноделы засунули в ферментационный чан крыжовник, не говоря уже о котиках и кусте крыжовника.

Аромат крыжовника встречается в белых винах / Фото Сомелье в зеленых штанах

По одной из версий, этот аромат в вине имеет молекулярную природу, и его молекула является основой другого аромата – запаха грейпфрута (в химической классификации - Methyl Pamplemousse). Но наиболее важной считается версия Бенджамина Левина, Master of Wine, по его мнению, аромат крыжовника происходит не от молекулярного состава самого винограда, а является результатом действия дрожжей в процессе ферментации.

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Какие вина дегустировать, чтобы насладиться свежим и терпким ароматом крыжовника?

Начнем с Новой Зеландии. Здесь, особенно в регионе Мальборо, производят Совиньон Блан в стиле, который уже стал классическим – пикантное сочетание крыжовника и крапивы.

Отличным примером аромата зеленого крыжовника являются также французские Совиньон Блан из долины Луары.

Менее ощутим аромат крыжовника в Совиньон Блан из Южной Африки и в нейтральных, легких – с севера Италии и Австрии.

Итак, выбор и пространство для дегустаций огромный!