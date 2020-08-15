Аромат малины по классификации относится к семейству "красные ягоды" или "красные фрукты", хотя, чисто технически (по молекулярному составу), его скорее можно отнести к тому же типу, что и некоторые цветы - например, розу. Аромат этот является свежим и одновременно сладковатым, он может быть деликатным или более насыщенным.

Но откуда же он берется в вине? Возможно, виноделы "подмешивают" ягоды малины в виноград во время брожения? Отнюдь! – пишет Сомелье в зеленых штанах.

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Главной причиной того, что мы чувствуем аромат малины в некоторых винах, является наличие в их ароматической композиции тех же эфирных масел, которые присутствуют в малине. Эти эфирные масла состоят из активных веществ, которые, в свою очередь, состоят из молекул.

Так вот, некоторые сорта винограда имеют в своем составе те же вещества, что и малина – а именно терпены (они, кстати, присутствуют также в аромате розы), альдегиды и кетоны. Но советуем не лезть дальше в эти дебри – Сомелье в зеленых штанах надеется, что этих аргументов достаточно, чтобы заверить вас: аромат малины появляется в вине вполне естественным путем.

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Аромат малины в вине встречается в некоторых винах ​/ Фото kulinarnyyklub

Где же мы можем почувствовать аромат этой летней красавицы?

Чаще всего – в "зрелых", "фруктовых" красных винах с относительно невысокой кислотностью. Наиболее типичные представители таких вин – это французские Пино Нуар, Каберне Фран и Гаме, испанские Темпранильйо и итальянские Неббиоло, Санджовезе, Примитиво и Барбера (кстати, именно в двух последних образцах свежая малина иногда превращается в "малиновый джем" – еще более густой, насыщенный, более сладкий аромат).

Яркие малиновые ноты вы можете найти и в розовых винах из тех же сортов – Пино Нуар, Темпранильйо, Санджовезе и пр.