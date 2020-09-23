Напиток, в который добавляют искусственные ароматические субстанции, официально нельзя называть вином. А значит, все ароматы, о которых идет речь, образуются в вине совершенно естественным путем!

Вот, например, если вы чувствуете аромат персика в вине (а именно о нем сейчас мы поговорим), то это не потому, что в вино добавили персиковый сок. Но тогда – почему? Рассказывает "Сомелье в зеленых штанах" у Facebook.

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Важная информация: все ароматы в вине имеют молекулярную природу. То есть вино имеет свою "химическую матрицу", в которую входят спирты, альдегиды, эфиры, терпены и др. Все это – химические соединения, состоящие из молекул, и каждый из элементов, который формирует "химическую матрицу" вина, попадает в него или на этапе созревания винограда, или во время процесса переработки и производства, или же во время выдержки и развития вина в дубе или в бутылке.

Итак, что за молекулы отвечают за аромат персиков в вине? Они имеют несколько сложное и не слишком элегантное название – дельта-унделактон и линалоол.

Аромат персиков можно встретить в качественных белых винах​ / Фото therumdiary

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Вполне возможно, вы и не запомните название этих молекул, но точно запомните, что встретить аромат персика можно в качественных белых винах из известных сортов Шардоне, Рислинг, Гевюрцтраминер, Шенен Блан, Мускат, Вионье, Пино Блан, Пино Гри, Грюнер Вельтлинер и Альбариньо. Для тех, кто интересуется менее известными, но не менее качественными сортами, рекомендация – искать персик в винах из сортов Фриулано, Греко, Марсанн, Сильванер, Коломбар и Инзолия.

Что дегустировать?

Например, насыщенный, спелый Шенен Блан из Южной Африки, Гевюрцтраминер или Мускат из Эльзаса, и, конечно же, Шардоне в разных вариациях – от выдержанного из Бургундии до ярких и полнотелых вин Нового Света из Австралии и Новой Зеландии.

Экспериментируйте, изучайте сорта и ароматы вместе с Сомелье в зеленых штанах, дегустируйте, путешествуйте по миру вина, это очень интересно и увлекательно!