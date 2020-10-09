Откуда роза в вине? Как и большинство других ароматов вина, аромат розы в нем имеет молекулярную природу.

За его наличие отвечают особые химические соединения: бета-иононы и бета-дамасценоны (известные также как кетоны розы), и этилфенилацетат, или этиловый эфир фенилуксусной кислоты, пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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На самом деле, вам совсем не обязательно запоминать эти зубодробительные названия, главное – понимать, что аромат розы чувствуется в вине не потому, что винодел настаивал его на лепестках розы, и даже не потому, что между рядов винограда высаживают кусты роз (это делают для защиты лоз от вредителей и болезней: поскольку кусты розы более чувствительны, они первыми принимают удар на себя, и виноградарь успевает защитить лозу).

Иллюстрация "Сомелье в зеленых штанах"​

Аромат розы – типичный сортовой признак некоторых вин, например, Гевюрцтраминера. Вина, произведенные из этого сорта относятся к группе ароматических. Кроме роз, здесь вы также сможете почувствовать экзотические фрукты, например, личи – этот аромат имеет ту же эфирную природу, что и аромат розы. Чтобы насладиться этой ароматической составляющей, советуем в первую очередь попробовать Гевюрцтраминер из французского Эльзаса, немецкого Пфальца и австрийского Бургенланда.

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Бета-иононы, кроме аромата розы, могут давать еще и оттенки фиалок – на самом деле, эти ароматы очень родственные, и часто встречаются в паре в красных винах, как, например, в насыщенном Неббиоло с Пьемонта, или в молодых Пино-Нуарах из Австралии и Новой Зеландии.

Кстати, не путайте аромат розы с ароматическим букетом розовых вин – они не имеют ничего общего. А сейчас время закрепить новую инфу дегустацией! "Сомелье в зеленых штанах" советует с этим не тянуть и порадовать себя бокалом свежего, ароматного вина с нотами розы!