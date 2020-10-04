И все же, аромат табака можно почувствовать в некоторых винах, и, к тому же, аромат этот оказывается вполне положительным! И нет, вино не курит!

Речь идет не о сигаретном дыме, а о тонкой и специфической ароматике именно табачных листьев. Разберемся, что к чему, пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Аромат свежего или слегка подсушенных табачных листьев часто описывают как природный, древесный, немного сиропный, но не слишком сладкий, с терпкими цветочными нотами. Он считается настолько приятным, что его довольно активно используют в мужской парфюмерии, а это немалый признак качества.

В винах табачные листья обычно ощутимы именно в аромате, а не во вкусе. Этот аромат относится к категории третичных, то есть сложных ароматов, которые формируются в вине во время длительной выдержки в бутылке. Встречается аромат табака рядом с ароматами кожи и прелой листвы, что также является определенным признаком зрелости вина.

Аромат табака обычно ощутим в выдержанных, "взрослых" и полнотелых красных винах, таких, как Каберне Совиньоны из Калифорнии, Австралии, Южной Африки и Южной Америки. Также иногда его можно найти в хорошо выдержанных винах региона Риоха в Испании или в Амароне из северных регионов Италии. В старых благородных винах Бордо аромат табака развивается в оттенок "сигарной коробки" с нотами кедра – ощущение сродни, когда открываешь коробку Гаваны.

Аромат табака можно почувствовать в винах из сорта Каберне Совиньон​ / Фото hookah-lovers

Откуда же аромат табака берется в вине?

Вино – это живая субстанция, химические реакции внутри него продолжаются и во время ферментации, и во время выдержки в дубе и в бутылке. Спирты и кислоты взаимодействуют между собой, в результате продуцируют новые химические соединения и ароматические вещества. Итак, аромат табака в вине появляется в результате синтеза тех же веществ, которые заставляют пахнуть табачные листья. И никаких искусственных ароматизаторов! Все честно.

Иллюстрация / "Сомелье в зеленых штанах"

"Сомелье в зеленых штанах" советует вам не курить и ответственно наслаждаться хорошими, качественными винами и тонким ароматом табачных листьев в некоторых из них.