Вишня, зрелая и сочная, имеет интенсивный и узнаваемый аромат, настолько интенсивный, что ее часто добавляют в качестве ароматизатора в ликеры и кондитерские изделия.

Аромат вишни встречается также в вине, но никто не добавляет его туда неестественным путем. Откуда он там берется, рассказывает "Сомелье в зеленых штанах" в Facebook.

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По природе аромат вишни относится к категории полифенолов. Полифенолы – это органические химические соединения, содержащиеся в растениях, в том числе – в вишнях и винограде. Полифенолы отвечают за наличие танинов – это те же дубильные вещества, которые вяжут вам рот, когда вы пьете красное вино.

Считается, что танины содержатся преимущественно в кожице винограда. Но, если вспомните вкус вишни, то также почувствуете немного терпкий привкус, который имеет вишневая кожура. Поэтому все сходится.

Вишню можно встретить только в красных винах​ / Фото Сомельє в зелених штанях, Facebook

Вопрос номер два: в каких именно винах можно встретить аромат вишни?

Во-первых, только в красных. И прежде всего – в итальянских красных, таких, как известные Бароло и Барбареско с Пьемонта, которые произведены из винограда сорта Неббиоло. Эти вина отличаются высокой кислотностью и очень интенсивными танинами, которые понемногу смягчаются в процессе выдержки.

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Также вишня ощутима в винах из сорта Санджовезе, например, в Кьянти и Брунелло ди Монтальчино, происходящих из Тосканы – в этих винах она более зрелая и густая.

Ноты вишни можно почувствовать в Пино Нуарах, особенно в тех, которые происходят из Новой Зеландии – в них вы найдете все многообразие вишневой ароматической гаммы, от красной до черной, и даже немножечко вишневого джема, который деликатно скрывается за характерными пинонуаровскими земляными тонами.

Ноты вишни можно встретить в Пино Нуарах / Фото vkysnayakyxnya

Вишневые ноты вы встретите и в винах Божоле (и не обязательно Божоле Нуво), а если точнее, в красных из сорта Гаме, который выращивается во французском регионе Божоле.

Ищите, дегустируйте, наслаждайтесь пьянящими ароматами вишни в замечательных винах из разных стран, не забывая о советах Сомелье в зеленых штанах.