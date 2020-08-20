Болезни и пороки вина: что это и почему происходит
В процессе производства вина встречаются случаи, когда оно портится или получает дефекты, и приобретает нежелательные изменения вкуса и вида.
Что такое болезни и пороки вина и почему они случаются в виноделии, а также как их избежать, рассказывает 24 канал.
Читайте Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками
Болезни винаИзменения свойств вина, которые вызваны деятельностью микроорганизмов.
Заболевания, к которым относятся уксусное скисание, цветение, ожирение и пр., могут попасть в продукт вместе с дикими дрожжами. Они меняют характеристики вина – исправить это порой невозможно.
В то же время пороки вина чаще всего связаны с неправильными действиями винодела и могут быть исправлены. К таким нюансам можно отнести помутнение вина, почернение, побурение, не очень приятный вкус.
Болезни и пороки вина случаются по разным причинам / Фото Pixabay
Распространенные болезни вина
Цветение (винная плесень)
Происходит из-за бактерий, которые образовывают на поверхности продукта пленку, напоминающую плесень. Вино теряет приятный аромат и вкус. Чаще всего случается с легкими столовыми винами.
Ожирение
Вино мутнеет и становится слизистым. Во время переливания по консистенции напоминает связанную нить, яичный белок, растительное масло. Случается преимущественно с белыми винами, редко – красными. Вызывает это заболевание чаще всего группа молочнокислых бактерий (развиваются при 25-27 °С), что вызвано недостатком танинов.
Актуально Раскрыта польза вина для организма человека
Уксуснокислое скисание
Провоцируют бактерии Acetobacter, которые размножаются при доступе воздуха, питаются спиртом и выделяют в продукт уксусную кислоту. Часто происходит в самом начале брожения. Вино пастеризуют и, после добавления дрожжей, оно начинает новое брожение.
Бактерии могут испортить продукт, поэтому за вином нужно тщательно следить / Фото Pixabay
Пробковая болезнь
Связана с использованием нестерильной корковой пробки, в которой находятся патогенные бактерии. Вино получает неприятный аромат картона, подвала, плесени, который также ощущается и во вкусе. Лечение невозможно.
Дефекты и пороки вина
Помутнение
Может произойти из-за высокой температуры хранения – дрожжи, оставшиеся в вине, снова начинают работать. В таких случаях вино проветривают и снимают с осадка. Также его могут осветлить и профильтровать.
Побурение
Случается, если к вину есть доступ в процессе тихого брожения. Продукт буреет с поверхности. Этот порок может пройти самостоятельно – осадок в виде порошка просто достигнет дна. Или же вино можно перелить в чистую посуду с помощью фильтрования.
Пороки возможно устранить и спасти вино / Фото Pixabay
Почернение
Возможно при соприкосновении вина с железом – продукт окрашивается в темный цвет. Этот порок также можно исправить на этапе винификации путем увеличения кислотности – добавления винной кислоты.
Редукция
Попросту – запах сероводорода. Может возникнуть, если емкость, в которой выдерживалось вино, подвергалась чрезмерной обработке серой. Также такой аромат может возникнуть в случае заражения продукта дикими дрожжами, которые вырабатывают не только спирт, но и сероводород. Подобный порок часто проходит сам по себе, или же устраняется аэрацией и перемешиванием.
Чтобы избежать порчи вина нужно соблюдать несколько правил / Фото Pixabay
Как избежать порчи вина: меры профилактики при винификации
- все емкости и приспособления должны быть стерильными, сухими;
- сырье отбирается очень тщательно, порченные и заплесневевшие ягоды утилизируются;
- четкое следование технологии производства;
- контроль над герметичностью гидрозатвора, чтобы избежать доступа кислорода к вину;
- хранение вина в правильной таре, в подходящем помещении при соблюдении всех температурных режимов.