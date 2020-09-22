Красное к мясу? Белое к рыбе? Нет, Сомелье в зеленых штанах не будет спорить, что с жареным мясом прекрасно ладит Мальбек или Сира, а гребешки так и просят Совиньон Блан и Соаве.

"Белое с морепродуктами, а красное с мясом" – формула, которая имеет право на жизнь, но не слишком ли она скучная? Тем более в мире эногастрономии существует необъятный простор для экспериментов, пишет "Сомелье в зеленых штанах" в Facebook.

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Так когда все же можно нарушать правила?

В первую очередь необходимо помнить, что в вине важен не только цвет, но и минеральность, кислотность, танины и выдержка. То же самое можно сказать и о продуктах – многое зависит от текстуры, специй, гарнира и соуса.

Ко многим видам рыбы действительно подойдет белое вино, ведь танины красного просто дадут блюду горький и металлический тон. И это уже не говоря об уничтоженном вкусе блюда.

Легкие и ягодные красные, в частности Пино Нуар, вина из сортов Гаме, Вальполичеллы поладят с лососем, тунцом, рыбой-мечом и скумбрией. Если рыба была приготовлена ​​на гриле, подойдут легкие "дубовые" (выдержанные в дубе) вина, ведь аромат дыма в блюде прекрасно перекликается с ванильными оттенками.

Виноделы объяснили, с чем можно сочетать вино​ / Иллюстрация "Сомельє в зелених штанях", Facebook

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А что с мясом? "Вот к стейку белые точно не подойдут", – скажете вы. Еще как подойдут! Но, конечно, не все. Обратите внимание на полнотелые и выдержанные в дубе Шардоне. Особенно подойдут к стейку образцы с дымными, ореховыми нотами, хорошей кислотностью и структурой.

К жареному мясу на гриле можно выбрать и сухой выдержанный Рислинг и Гевюрцтраминер. Некоторые гурманы вообще предпочитают шампанское, ведь оно также умеет сочетаться с жирными блюдами.

Сочетая вино с разными продуктами и блюдами, можно найти свою идеальную пару / Фото simplewine

Итак, как видите, во всех правилах есть свои исключения. Так или иначе, но лучшую эногастрономическую пару все же создаете вы сами.