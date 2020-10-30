В Лондоне показали вина, которые предпочитают первые лица мира. Все экспонаты были представлены на государственных банкетах нынешнего века.

Все бутылки выбирали принимающие страны для того, чтобы привлечь внимание к отечественному виноделию. Интересно, что вина, которые подавались мировым лидерам, не менее знамениты, чем персоны, которые их пробовали. Большинство из этих вин –изысканные и особые, а часто и редкие, сообщает The drinks business.

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Одна из таких особых бутылок, которую подавали более 40 раз в присутствии руководителей государств – это Changyu AFIP №1, сорт Каберне Совиньон. Это вино произведено в Китае и стоит около 100 фунтов стерлингов.

Какое вино пьют мировые политические лидеры:

Muga Selección especial reserva 2014. Это вино подавали президенту Китая Си Цзиньпин, когда он прибыл в Испанию на встречу с королем Фелипе VI.



Muga Selección especial reserva 2014

Chateau Latour a Pomerol 1995. Этим вином в 2007 году на банкетном ужине угощали бывшего императора Японии во время официального визита в Великобританию к королеве Елизавете II.



Chateau Latour a Pomerol 1995

Domaine Drouhin Pinot Noir Laurene 2014. Его пил президент Франции Эммануэль Макрона в США, когда встречался с Дональдом Трампом в 2018 году.



Domaine Drouhin Pinot Noir Laurene 2014

Long Shadows Vintners Chester-Kidder Red Blend 2009. Это вино подавали к столу в 2014 году для Барака Обамы и Франсуа Олланда во время государственного визита в США.



Long Shadows Vintners Chester-Kidder Red Blend 2009

Villa Ragazzi Sangiovese Napa 2012. Подавали на заключительном государственном ужине Барака Обамы в октябре 2016 году, когда премьер-министр Италии Маттео Ренци прибыл с официальным визитом.



Villa Ragazzi Sangiovese Napa 2012

Chateau Lafite Rothschild 1997. Угощал президент Франции Франсуа Олланд президента Китая Си Цзиньпин на ужине в 50-ю годовщину китайско-французских дипломатических отношений в 2014 году.



Chateau Lafite Rothschild 1997

Château Margaux 1961. Им угощала королева Великобритании Елизавета II президента Франции Николя Саркози в 2008 году.



Château Margaux 1961

Chateau Mouton Rothschild 1988. Подавали на поздравительном ужине для королевы Елизаветы II в 2004 году в Елисейском дворце. Принимал ее президент Франции Жак Ширак.



Chateau Mouton Rothschild 1988

'Afip No. 1' Cabernet Sauvignon. Его подавали на государственных банкетах для многих глав иностранных государств, когда они посещали Китай. Среди них – канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году и премьер-министр Канады в 2017.



'Afip No. 1' Cabernet Sauvignon