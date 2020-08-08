Вино по праву называют напитком богов. Среди его ценителей – тысячи известных людей.

Знаменитости не очень часто раскрывают свои алкогольные пристрастия, однако некоторые из вин настолько преданы вину, что готовы поделиться своими предпочтениями. Какое же вино предпочитают звезды, рассказывает 24 канал.

Интересно Знаменитости, которые решили стать виноделами

Королева Великобритании Елизавета II никогда не скрывала своей любви к вину и прочему алкоголю. Как стало известно The Independent, ежедневно она пьет по 4 бокала коктейля.

Елизавета II пьет по 4 коктейля ежедневно / Фото Allwine

Перед обедом она употребляет английский джин с французским аперитивом на основе крепленого вина Dubonnet, лимоном и льдом. В обед она выпивает сухой джин с мартини, в конце – вино с кусочком шоколада. День 94-летней королевы заканчивается бокалом шампанского.

Королева Великобритании любит Dubonnet с лимоном и льдом / Allwine

Голливудский актер Джонни Депп употребляет разные напитки – виски, абсент, вино. Из последнего он выбирает бордосские Petrus, Chateau Calon-Segur, Chateau Cheval Blanc и бургундское Domaine de la Romanee-Conti. По признанию звезды, ежемесячно он тратит на вино более 30 тысяч долларов.

Джонни Депп не жалеет средств на вино / Фото liveinternet

Еще одна голливудская звезда, актер Хью Джекман предпочитает австралийские вина Henschke "Hill of Grace" и Penfolds "Grange". Последнее, кстати, также пьет Киану Ривз.

Хью Джейман показал себя с бокалом любимого вина / Фото Instagram

Супруга британского принца Гарри, экс-актриса Меган Маркл отдает предпочтение итальянским винам. Одно из любимых – Tignanello.

Меган Маркл любит красное сухое вино / Фото beautyhub

В интервью канадскому журналу Best Health она заявила, что бокал красного сухого вина – секрет ее маленького счастья.

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Дрю Бэрримор, которая владеет виноградниками, не раз признавалась, что ее любимое вино – свое собственное – Barrymore 2015 Monterey Rose of Pinot Noir. По ее словам, это вино она употребляет круглый год.

Дрю Бэрримор предпочитает вино собственного бренда / Фото elledecoration

Знаменитая киноактриса Мерилин Монро любила шампанское. Она не раз была замечена с бокалом алкоголя в руке. Однако до сих пор идут споры, какое именно шампанское она предпочитала. По некоторым данным, звезда выбирала известный Dom Perignon 1953 года, по другим – Piper-Heidsieck, традиционно сопровождающее церемонии проведения кинопремии Оскар.

Мерилин Монро часто видели с бокалом шампанского / Фото hranimvino

С вином также были замечены и другие знаменистости – Ева Лонгория, Кейт Хадсон, Кейли Куоко, Мила Кунис и другие. Однако свои предпочтения публично они не раскрыли.