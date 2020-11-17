Если, читая статьи о вине, вы не понимаете, в чем разница между этими загадочными "апелласьоном" и "терруаром", то этот материал для вас.

Оба эти понятия пришли к нам из Франции и обозначают место, в котором вырос виноград. . В чем же различие между ними? Подробнее об этих терминах рассказывает vino2rs.

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Что такое апелласьон

Апелласьон – это требования к производству вина на определенной территории, которые гарантируют его качество и закреплены законодательно. Это может быть название отдельной винодельни, поселка, региона и т. д. Апелласьон прежде всего четко обозначает территорию, на который растет виноград. А ещё – указывает на то, как выращивают и по какой технологии производят вино на этой территории, из какого конкретного сорта винограда, как долго его необходимо выдерживать, какой в нем должен быть уровень алкоголя и тому подобное. Только вина, которые соответствуют всем этим (и многим другим) характеристикам, могут называться продуктом определенного апелласьона.

Эти правила могут сильно отличаться даже в пределах одной страны, а апелласьоны – входить в состав друг друга. К примеру, апелласьоны Медок и Грав – части апелласьона Бордо.

Для чего используют апелласьоны

Апелласьоны помогают вам ориентироваться в огромном ассортименте вин. То есть, если вы видите на этикетке аббревиатуру АОС (Appellation d'origine contrôlée), вы точно знаете, что это вино соответствует высоким стандартам определенного региона. Вы можете не беспокоиться о качестве такого вина, ведь его производство строго контролировали. Апелласьон гарантирует вам результат.

Во Франции за тем, чтобы все правила апелласьонов выполняли, следит государственная организация под названием Национальный институт происхождения и качества - Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Систему апелласьонов сейчас использует большинство ведущих стран-производителей вина. Аппласьоны обозначают как АОС и АОР во Франции, DOC и DOCG в Италии, Испании и Португалии, AVA в США.

Интересно, что первую систему наименований внедрили не во Франции – ее ввели еще в 1730-х годах в Венгрии сугубо с целью контроля качества вин. Сегодня же ее используют и в других отраслях: например, в сыроварении и производстве масла

Что такое терруар

Если апелласьон – это четко определенные правила производства вина для определенной территории, закрепленные юридически, то терруар – это более субъективное понятие, о котором не говорят в официальной классификации.

Терруар – это особенности той местности, в которой растет виноград: почва, климат, сорт самого винограда. На качество вина влияет все, что дала природа конкретной местности (целому региону или маленькому уголку): сила ветров, наличие лесных массивов рядом, состав почвы, , высота над уровнем моря, количество солнечных лучей и осадков, среднегодовая температура и тому подобное. Все это мы и называем терруаром.

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Когда виноделы говорят о терруаре определенного вина, то имеют в виду, что это вино – типичное для своей местности.

Если к этим природным особенностям добавить четкую технологию производства, то мы и получим апелласьон, о котором говорили раньше.