В целом за экстравагантным названием "декантация" стоит переливание содержимого одной емкости в другую.

Традиция переливать вино из бутылки в какой-то замысловатый стеклянный-глиняный-металлический или еще какой-нибудь кувшин существовала еще в Древнем Риме. Ее существование объяснялось просто – бутылок еще не было, а вино нужно было в чем-то на стол подавать. С этого все и началось, рассказывает "Сомелье в зеленых штанах".

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Но действительно функциональную составляющую декантеры получили, когда вина начали продаваться в бутылках. В сложных, тяжелых, старых, выдержанных и насыщенных винах на дне часто формируется осадок. Он является результатом природных процессов, происходящих в вине.

Вот, например, виноград имеет две главные кислоты – винную и яблочную. Винная кислота состоит из кислых и обычных солей. А соли имеют различную растворимость – одни растворяются в вине полностью, а другие выпадают в качестве осадка на дно бутылки.

К осадку добавляются соединения калия с винной кислотой и фенольные соединения – танины и вещества, окрашивающие вино. Это медленный процесс, который длится годами. В результате на дне бутылки образуется "винный камень" – кристаллические отложения желтого или розового цвета. Чаще всего осадок встречается в старых винах.

Декантеры "спасают" вино от осадка​ / Фото ejemplos

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Осадок в вине не вреден, но может дать вину неуместный вкус и будет неприятно хрустеть на зубах. Поэтому для того, чтобы исключить его попадание в бокал, вино сначала переливают в прозрачный резервуар, а затем, следя за осадком, из этой емкости разливают вино по бокалам. Часто еще используют свечу, чтобы тщательнее следить за процессом.

Но и это не все! Декантация также усиливает аромат вина путем аэрации (когда вино вступает в контакт с кислородом) и смягчает танины. Некоторые выдержанные вина могут быть не "говорящими", закрытыми, но в процессе декантации они будут раскрываться.

Можно попробовать декантировать и молодые вина, но с большим потенциалом для выдержки – в этом случае аэрация сделает танины более приятными и мягкими.

Некоторые декантируют и дешевые вина, ведь аэрация уменьшает "серную" задушку в вине (а такое бывает, если прошло мало времени с момента разлива и добавленая сера еще не успела интегрироваться).

Иллюстрация / "Сомелье в зеленых штанах"

Сегодня существует немало споров относительно декантирования игристых вин. Некоторые считают это допустимым, а другие специалисты, такие как винный критик Джеймс Саклинг – неуместным, он даже сравнивает такие эксперименты с оставленной бутылкой газировки в холодильнике.

Но спешим напомнить, что винный мир соткан не только из правил, но и из множества исключений. Именно поэтому, нужно декантировать вино, или нет, вам расскажет только тот человек, который пил это же вино этого же винтажа. Не иначе.

Единственное, что спорам и сомнению не подлежит, это то, что процесс декантации является крайне эстетичным и приятным.

Декантеры бывают разной формы​ / Фото fama

Если вы, так же как "Сомелье в зеленых штанах", любите все хорошее, будьте осторожны, потому что:

Сначала вы купите декантер с большим широким дном, чтобы аэрировать вина красные.

Затем вы купите декантер с узким дном, чтобы аэрировать вина белые.

Затем вам придется купить эластичную щетку для мытья декантера.

Потом – подставку-сушилку для декантеров (чтобы хранить их вверх дном, потому что пылятся).

Потом – ведерко для льда, которое понадобится, если вы будете охлаждать белые вина в декантере…

А еще существуют декантерные машины и цифровые декантеры. Поэтому приятных вам экспериментов, дорогие друзья, и ярких, и щедрых вин!