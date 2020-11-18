Ваше вино может раскрыться и стать лучше, если вы правильно его декантируете. Стоит лишь придерживаться простых правил.

Мы уже рассказывали о том, что такое декантация и для чего она нужна. Как долго нужно декантировать вино и какие изменения в нем при этом происходят, пишут в winefolly.

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Красные вина

Почти всем красным винам декантация идет на пользу, ведь благодаря окислению и испарению они становятся мягче, ароматика раскрывается полнее.

Кроме того, иногда в винах после открытия бутылки заметны признаки редукции или высокого уровня летучих кислот: можно почувствовать запах жженой резины, тухлых яиц, старого мяса или даже резкий запах уксуса и ацетона. Такие дефекты вина проявляются в закрытой среде, то есть именно в бутылке.

Впрочем, эти дефекты легко устранить, если перелить вино в декантер и выдержать его там достаточное количество времени.

Красные вина лучше раскрываются после декантации/ Фото Getty

Первые признаки редукции исчезают уже через 15 минут с начала декантации, однако следует обращать внимание на тело вина:

Легкотелым красным винам – таким, как Пино Нуар, Гамэ , Цвайгельт и Скьявио – достаточно и 15-20 минут в декантере , чтобы возможные резкие запахи исчезли.

– таким, как Пино Нуар, Гамэ , Цвайгельт и Скьявио – достаточно и , чтобы возможные резкие запахи исчезли. Среднетелым красным - Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Мальбек, Барбера, Дольчетто и Темпранильо – требуется немного больше времени – от 30 минут.

- Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Мальбек, Барбера, Дольчетто и Темпранильо – требуется немного больше времени – А таким полнотелым винам , как Каберне Совиньон, Неббиоло, Пти Сира, Монастрель (он же Мурведр) и Таннат, нужно до 60 минут , чтобы полностью раскрыть аромат.

, как Каберне Совиньон, Неббиоло, Пти Сира, Монастрель (он же Мурведр) и Таннат, , чтобы полностью раскрыть аромат. Некоторые вина выдерживают и дольше, но это касается смелых красных вин с очень терпким вкусом (высоким уровнем танинов)

Белые или розовые вина

Ваше белое или розовое вино имеет легкий запах жженой спички? Это может быть признаком редукции, поэтому смело переливайте его в декантер, чтобы устранить дефект. Также стоит попробовать декантировать вино, если вам кажется, что в нем мало фруктового аромата: уже через 15 минут вы почувствуете весь букет.

Однако будьте осторожны: не стоит держать белое вино в декантере дольше 30 минут, ведь деликатные ароматы, вроде грейпфрута, маракуйи или гуавы, могут просто выветриться.

Во время декантации белого или розового вина следите за временем/ Фото Getty

Игристые вина

Крайне редко возникает необходимость перелить игристое вино в декантер. Разве что у вас в руках игристое вино от маленькой винодельни из Шампани, у которого есть признаки редукции (тот самый запах жженой спички) – тогда вы можете устранить эту проблему путем декантации.

В других случаях декантер просто не сможет сохранить всю утонченность пузырьков игристого вина.

И ни в коем случае не декантируйте просекко!

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