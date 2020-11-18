Как декантировать вино самостоятельно: простые советы
Ваше вино может раскрыться и стать лучше, если вы правильно его декантируете. Стоит лишь придерживаться простых правил.
Мы уже рассказывали о том, что такое декантация и для чего она нужна. Как долго нужно декантировать вино и какие изменения в нем при этом происходят, пишут в winefolly.
Цікаво: Полезное для здоровья: 7 фактов о красном вине
Красные вина
Почти всем красным винам декантация идет на пользу, ведь благодаря окислению и испарению они становятся мягче, ароматика раскрывается полнее.
Кроме того, иногда в винах после открытия бутылки заметны признаки редукции или высокого уровня летучих кислот: можно почувствовать запах жженой резины, тухлых яиц, старого мяса или даже резкий запах уксуса и ацетона. Такие дефекты вина проявляются в закрытой среде, то есть именно в бутылке.
Впрочем, эти дефекты легко устранить, если перелить вино в декантер и выдержать его там достаточное количество времени.
Красные вина лучше раскрываются после декантации/ Фото Getty
Первые признаки редукции исчезают уже через 15 минут с начала декантации, однако следует обращать внимание на тело вина:
- Легкотелым красным винам – таким, как Пино Нуар, Гамэ , Цвайгельт и Скьявио – достаточно и 15-20 минут в декантере, чтобы возможные резкие запахи исчезли.
- Среднетелым красным - Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Мальбек, Барбера, Дольчетто и Темпранильо – требуется немного больше времени – от 30 минут.
- А таким полнотелым винам, как Каберне Совиньон, Неббиоло, Пти Сира, Монастрель (он же Мурведр) и Таннат, нужно до 60 минут, чтобы полностью раскрыть аромат.
- Некоторые вина выдерживают и дольше, но это касается смелых красных вин с очень терпким вкусом (высоким уровнем танинов)
Белые или розовые вина
Ваше белое или розовое вино имеет легкий запах жженой спички? Это может быть признаком редукции, поэтому смело переливайте его в декантер, чтобы устранить дефект. Также стоит попробовать декантировать вино, если вам кажется, что в нем мало фруктового аромата: уже через 15 минут вы почувствуете весь букет.
Однако будьте осторожны: не стоит держать белое вино в декантере дольше 30 минут, ведь деликатные ароматы, вроде грейпфрута, маракуйи или гуавы, могут просто выветриться.
Во время декантации белого или розового вина следите за временем/ Фото Getty
Игристые вина
Крайне редко возникает необходимость перелить игристое вино в декантер. Разве что у вас в руках игристое вино от маленькой винодельни из Шампани, у которого есть признаки редукции (тот самый запах жженой спички) – тогда вы можете устранить эту проблему путем декантации.
В других случаях декантер просто не сможет сохранить всю утонченность пузырьков игристого вина.
И ни в коем случае не декантируйте просекко!
Читайте также: Первое винтажное шампанское: что нужно знать о "Вдове Клико"
Другие вина
- Оранжевое вино. Фактически это белое вино, которое производят при длительном контакте с кожицей винограда. Попробуйте перелить его в декантер на 15-20 минут. Как и красные вина, оранжевые лучше раскрываются при декантации.
- Натуральное или биодинамическое вино также часто имеет признаки редукции, поэтому декантация в течение 20 минут ему точно не навредит.
- Старые вина очень чувствительны. Если вы откупорили такое вино и почувствовали, что аромат не слишком сбалансирован, попробуйте декантацию до 30 минут. Однако периодически проверяйте вино в течение этого времени, чтобы убедиться, что оно не потеряло свой аромат
Поделиться новостью