Виноделы наиболее часто для укупорки напитков используют дубовые пробки, однако мало кто знает, что это – натуральный природный продукт.

Натуральная пробка производится из коры разновидностей дуба, который растет в основном в западных и южных регионах, прилегающих к Средиземному морю. Как делается винная пробка, рассказывает 24 канал.

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Где производится

Главный производитель дубовой пробки в мире – Португалия. Эта страна поставляет на рынок около 32% всех пробковых изделий. Далее следуют Испания (22%), Алжир (18%) и Марокко (15%).

Натуральная дубовая пробка – удовольствие не из дешевых. Стоимость лучших из них может превышать 1 евро за штуку.

Производство дубовой пробки

Один из пробковых дубов, пригодных для укупорки вина, – Querqus suber. Он обладает уникальными свойствами – отращивает на себе толстый слой коры, которая плохо пропускает воздух и плохо горит. Это спасает дерево от лесных пожаров, которые так распространены в Португалии. Также кора почти полностью восстанавливает свой объем после сжатия и легко отделяется от ствола.

Производство пробки происходит в несколько этапов – от снятия коры с дерева до брендирования.

1. Снятие коры с дубов

В среднем это делается раз в 9 лет. За этот срок ее толщина составляет несколько сантиметров. Деревья маркируют цифрой года урожая, когда в последний раз снималась пробка.

Кору с дерева снимают раз в 9 лет / Фото daily-winegraph.livejournal

2. Сушка коры

​Пробка должна тщательно просохнуть. Для этого снятую кору штабелируют на специальных бетонных площадках. Там она находится на солнце в течение 3-4 месяцев, после чего ее доставляют на фабрику.

3. Пропаривание

На производстве пласты кипятят и пропаривают. Таким образом заготовки размягчаются и могут разворачиваться без разломов. Чтобы избежать "атаки" микроорганизмами, живущими на коре, используются системы постоянной рециркуляции и фильтрации воды.

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4. Нарезка и высечка

Кору нарезают на заготовки. Размер пробки зависит от качества материала и назначения. К примеру, для вина может использоваться длина от 30 до 50 мм. Чем длиннее продукция – тем дороже. После нарезки заготовки отправляют на высечку – станок вырезает из них готовые пробки с нужным диаметром.

Высечка позволяет сделать пробки нужного размера / Фото daily-winegraph.livejournal

5. Сортировка

Ранее этот процесс происходил только вручную – женщины за 8-10 часов перебирали до 3 тысяч пробок. На сегодняшний день у многих производителей есть станки для автосортировки – над конвейером, по которому беспрерывно движутся пробки, установлены камеры, снимающие их со всех сторон. Программа анализирует снимки на предмет брака – трещин, пор, полостей, и принимает решение о сортности продукции. Далее высшие сорта отправляются на полировку, что делает пробки гладкими и исключает попадание воздуха в бутылки с вином.

6. Брендирование

Завершающий этап производства. По эскизу заказчика на поверхность пробки наносятся надписи, рисунки и логотипы.

На финальном этапе на пробки наносятся логотипы и рисунки заказчика / Gadini, Pixabay