352 года назад, 4 августа, мир узнал о шампанском: в 1668 году французский монах Пьер Периньон, который заведовал погребом и занимался виноделием, представил в аббатстве Сен-Пьер-д'Овиллер этот уникальный напиток.

Периньон тогда и представить не мог, что его изобретение станет символом любви и романтики во всем мире, а самая известная марка игристого вина премиум-класса получит его имя. 24 канал собрал интересные факты о шампанском.

Интересно Знаменитости, которые решили стать виноделами

Шампанское Игристое виноградное вино, произведенное в регионе Шампань (Франция) методом вторичного брожения в бутылке. Термин широко используется производителями во многих странах, однако считается, что правильно применять его только к вину, которое изготавливают в провинции Шампань.

10 занимательных фактов о шампанском

1. Фольга на горлышке бутылки появилась в XIX веке и изначально была необходимостью –таким образом шампанское защищали от грызунов. Крысы перегрызали веревку, которой фиксировалась пробка, и добирались до вина. От грызунов избавились, а вот фольга осталась до сих пор.

2. Винодел Виктор Ламбер разработал в 1874 году технологию ферментации, превращающую винную кислоту в молочную. Так появилось сухое игристое вино – Брют. Оно стало одним из самых популярных в мире.

Шампанское называют напитком императоров и царей / Фото Pixabay

3. В каждой бутылке шампанского находится 49 миллионов пузырьков. Изначально они считались побочным эффектом брожения, однако в во второй половине XVII века их появления стали добиваться специально.

4. Для экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который любил шампанское на завтрак, французский дом Pol Roger изготовил бутылку объемом 0,6 литра. Дворецкий подавал игристое Черчиллю сразу после пробуждения – в 11 часов утра.

Не могу жить без шампанского – после победы я его заслуживаю, а после поражения в нем нуждаюсь, – говорил Уинстон Черчилль.

"Сначала шампанское, потом – дело!" – любил повторять Черчилль / Фото Pixabay

Читайте Разрушаем стереотипы: самые популярные заблуждения о вине

5. История шампанского ассоциируется с известными французскими вдовами. Так, Жозефина Клико, Камила Роедерер, Мадам Помери, Мадам Боллинже серьезно повлияли на технологию и традиции производства игристого.

Продавать шампанское начали в 1728 году – через 10 лет после публикации технологии изготовления.

6. Давление в бутылке шампанского составляет около 6,3 кг на квадратный сантиметр: это больше, чем в автомобильных шинах. А летящая пробка может развивать скорость до 100 км/ч.

7. Проволочная уздечка, которая удерживает пробку в бутылке, называется мюзле и равна 52 см. Согласно одной из легенд, такой длины была проволока, которую известная Жозефина Клико выдернула из своего корсажа для закупоривания знаменитого шампанского "Вдова Клико". Важно, что патент на изобретение уздечки принадлежит французскому виноделу Адольфу Жаксону, а ее длина колеблется от 50 до 60 см.

Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена, – говорила знаменитая Коко Шанель.

8. Самая высокая бутылка шампанского (182 см) была создана в 1965 году французским домом Piper-Heidsieck. Она предназначалась для актера Рекса Харрисона, который получил премию Оскар за роль в фильме "Моя прекрасная леди".

Игристое вино также стало напитком влюбленных / Фото 1zoom

9. Самое дорогое шампанское "Вкус бриллиантов" от Goût dе Diamants продали на аукционе за $ 1,2 млн. Бутылка была украшена белым золотом, стразами Swarovski и 19-каратным бриллиантом.

10. В 2013 году в Украине открыли Дом игристых вин Shabo. Это здание – исторический объект, который был полностью отреставрирован. В его внешнем оформлении была использована кирпичная кладка с древней историей. В 2016 году архитектурный ансамбль Дом игристых вин Shabo победил на архитектурном конкурсе промышленных сооружений.

В Доме игристых вин Shabo виноделы компании имеют возможность в полной мере проявить все свое мастерство и талант, создавая высококачественные игристые вина по разным технологиям.

Продукция SHABO экспортируется в 18 стран мира / Фото shabo.ua

Вместе с запуском современного комплекса компания Shabo получила возможность выпускать не только классические игристые вина (которые производят с 2010 года), но и те, что созданы методом выдержки технологии Шарма.

Ставшее самым ритуальным напитком в мире, сегодня шампанское – не только атрибут победы или грандиозного события. И если бы нас попросили описать его одной фразой, мы бы выбрали слова Э. Хемингуя и сказали бы, что игристое – это праздник, который всегда с тобой.