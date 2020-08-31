На самом деле дыня – действительно родственница тыквы и огурцов, культура, наиболее распространенная в Азии и Африке, очень любит тепло и довольно активно накапливает сахар. Это является определяющим в ее вкусе – он сладкий и сочный.

Аромат дыни очень интенсивный, пышный, дополненный оттенками косточковых фруктов, ананаса, меда, всегда будет указывать на спелость плода. Незрелая дыня, наоборот, будет иметь зеленые, травяные ноты, пишет Сомелье в зеленых штаных.

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Интересно, можно ли аромат дыни почувствовать в вине?

Представьте себе, что да! Существует несколько разновидностей и сортов дынь, но мы будем рассматривать классический аромат бахчевой дыни. В лексиконе дегустаторов дыня относится к ароматической категории тропических фруктов как ананас, личи и манго.

Откуда же этот аромат в вине?

Сейчас будет немного сложно, но интересно. Этот аромат, как и все остальные, также имеет свою молекулярную природу, и молекула, отвечающая за его наличие, называется нонадиеналь. Это органическое соединение также присутствует в ароматах огурцов и арбузов, что в определенной степени роднит их ароматы с ароматом дыни.

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Аромат дыни вы легко найдете в розовых винах, например – в розе из Прованса, а именно их Сомелье в зеленых штанах ооочень любит, как-вот, к примеру, замечательное розовое от Château Gassier. Также ноты дыни присутствуют в ароматике розовых шампанских из сортов Пино Нуар, Пино Менье и Шардоне – в этих винах аромат дыни может быть несколько скрытым за более интенсивными цветочными нотами и ароматом медовых сот, но поверьте – он там есть!

Дыню можно почувствовать в розе из Прованса​ / Фото Сомелье в зеленых штанах

Кстати, мы тут вспомнили Шардоне, так вот в некоторых разновидностях вин из этого сорта дыня занимает очень активную позицию! Речь идет в первую очередь о полнотелых, зрелых Шардоне из винных регионов с теплым и даже жарким климатом, как, к примеру, американские Сонома и долина Напа. Не осталась в стороне и Италия: аромат дыни, хотя и не такой спелой, вы можете почувствовать в некоторых разновидностях Пино Гриджио и даже в популярном Просекко. Порадует вас свежий и спелый аромат дыни даже в Шенен Блан из Южной Африки.

Как видите, выбор и возможности для дегустации огромные!