Можно ли вином заправлять машину: 10 интересных фактов
Вино появилось еще задолго до нашей эры и стало неотъемлемой частью европейской культуры. С ним связано много легенд, мифов, историй и рекордов.
Наследник королевского престола известен своей заботой об экологии. Он призывает к уменьшению выбросов углерода. Даже его автомобиль Aston Martin DB6 Volante заправляют отходами от производства белого вина.
Вино спасло Европу от холеры
В 19 веке в Европе была эпидемия холеры. Вино пили для борьбы с болезнью и в профилактических целях. В его составе был спирт и оно было замечательным антисептиком.
В те времена, по подсчетам врачей, ежедневное употребление стакана красного было способно снизить заболеваемость холерой до 30%.
Эксклюзивное творение
Крупнейшая в мире бутылка с вином имеет высоту 1,8 метра и весит более 580 килограммов. Она наполнена вином из винограда Шираз. Для такой большой бутылки пришлось изготовить на заказ пробку из дерева за 3500 евро.
Самая большая бутылка вина в мире / Фото Shutterstock
Сексизм в Древнем Риме
Если женщина пила вино, то мужчина в Древнем Риме имел право ее убить. Позже высшую меру наказания изменили на развод.
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Самая старая бутылка в мире
Ее нашли в 1867 году в Германии, при раскопке могилы римского дворянина. Всего было 16 стеклянных бутылок, но уцелела только одна, объемом 1.5 литра. Археологи определили, что она изготовлена в 325 году нашей эры.
Бутылка вина, которую нашли в могиле римского дворянина / Фото Picture Alliance
Белое вино из темного винограда
Если вы думали, что красное вино бывает только из темных сортов винограда, а белое – только из белых сортов, то вы ошибались. Существует технология, позволяющая сделать белое вино из темных сортов. Цвет вину придает кожица винограда. Если ее отделить с помощью пресса прежде, чем начать процесс производства вина, то вместо красного будет белое.
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Необычные виды благородного напитка
Апельсиновое вино. Это вино родом из Испании, из Андалусии. Оно сладкое, десертное с фруктово-цитрусовым ароматом, нотками кофе, жасмина и ароматом выдержки в дубовых бочках. Имеет ярко-оранжевый или красный цвет.
Однако делают его не из апельсинов, а из белого винограда сортов Москатель, Салема или Педро Хименес. А цвет и вкус апельсина вино имеет благодаря выдержке с горькой апельсиновой цедрой в бочках из американского дуба в течение 12 месяцев. Затем оно выдерживается в течение 5 лет уже без цедры.
"Смоляное" вино. Это греческое вино Retsina of Attica. "Рецина" в переводе с греческого – смола. В давние времена свой оригинальный аромат это вино получало благодаря тому, что амфоры с вином закупоривали сосновой смолой, чтобы туда не попадал воздух.
"Смоляное" вино из Греции / Фото SAQ
В настоящее время смола специально добавляется в сусло на этапе брожения, чтобы придать вину характерный аромат, и после завершения процесса брожения смола удаляется. Это разрешено делать только в Греции. Для приготовления современной Рецины используют смолу алеппской пинии.
Вино в Библии – это символ процветания, дружбы, любви, радости, и упоминается оно в ней 450 раз. Израильский народ во время блуждания по пустыне был лишен вина, поэтому оно стало символом обетованной земли.
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Древний пресс для изготовления вина
В Ливане немецкие археологи раскопали древний пресс для вина. Его создателями были финикийцы. Построили установку в конце 8 века нашей эры и использовали около 200 лет.
Древний прес для вина / Илюстрация Tell el-Burak Archaeological Project