Вино появилось еще задолго до нашей эры и стало неотъемлемой частью европейской культуры. С ним связано много легенд, мифов, историй и рекордов.

Вино 24 собрало интересные факты, которые станут для вас открытием. Принц Чарльз заправляет машину вином

Наследник королевского престола известен своей заботой об экологии. Он призывает к уменьшению выбросов углерода. Даже его автомобиль Aston Martin DB6 Volante заправляют отходами от производства белого вина.

Читайте также: Суперрозе: самые интересные факты о розовом вине Это биотопливо Е85, состоящее из бензина и биоэтанола, то есть спирта. И именно этот спирт можно получить совершенно разными способами, в том числе из отходов от виноделия. Утверждают, что Aston Martin стал даже более мощным. Во время движения ощущается прекрасный аромат,

– сказал принц Уэльский.

Автомобіль Aston Martin принца Чарльза / Фото Flickr Официальный страх вина Боитесь пауков? А есть люди, которые испытывают иррациональный страх перед вином – ойнофобию. У них усиливается сердцебиение, появляется одышка и дрожь. Эти симптомы возникают не только при взгляде на бутылку вина, но и при мысли о нем. Интересно! Как вишня оказалась в вине мз винограда: раскрыт секрет

Вино спасло Европу от холеры

В 19 веке в Европе была эпидемия холеры. Вино пили для борьбы с болезнью и в профилактических целях. В его составе был спирт и оно было замечательным антисептиком.

В те времена, по подсчетам врачей, ежедневное употребление стакана красного было способно снизить заболеваемость холерой до 30%.

Эксклюзивное творение

Крупнейшая в мире бутылка с вином имеет высоту 1,8 метра и весит более 580 килограммов. Она наполнена вином из винограда Шираз. Для такой большой бутылки пришлось изготовить на заказ пробку из дерева за 3500 евро.



Самая большая бутылка вина в мире / Фото Shutterstock

Сексизм в Древнем Риме

Если женщина пила вино, то мужчина в Древнем Риме имел право ее убить. Позже высшую меру наказания изменили на развод.

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Самая старая бутылка в мире

Ее нашли в 1867 году в Германии, при раскопке могилы римского дворянина. Всего было 16 стеклянных бутылок, но уцелела только одна, объемом 1.5 литра. Археологи определили, что она изготовлена ​​в 325 году нашей эры.





Бутылка вина, которую нашли в могиле римского дворянина / Фото Picture Alliance

А вот старейшую винодельню ашли в Армении. Она датируется 4100 годом до нашей эры.

Белое вино из темного винограда

Если вы думали, что красное вино бывает только из темных сортов винограда, а белое – только из белых сортов, то вы ошибались. Существует технология, позволяющая сделать белое вино из темных сортов. Цвет вину придает кожица винограда. Если ее отделить с помощью пресса прежде, чем начать процесс производства вина, то вместо красного будет белое.

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Необычные виды благородного напитка

Апельсиновое вино. Это вино родом из Испании, из Андалусии. Оно сладкое, десертное с фруктово-цитрусовым ароматом, нотками кофе, жасмина и ароматом выдержки в дубовых бочках. Имеет ярко-оранжевый или красный цвет.

Однако делают его не из апельсинов, а из белого винограда сортов Москатель, Салема или Педро Хименес. А цвет и вкус апельсина вино имеет благодаря выдержке с горькой апельсиновой цедрой в бочках из американского дуба в течение 12 месяцев. Затем оно выдерживается в течение 5 лет уже без цедры.

"Смоляное" вино. Это греческое вино Retsina of Attica. "Рецина" в переводе с греческого – смола. В давние времена свой оригинальный аромат это вино получало благодаря тому, что амфоры с вином закупоривали сосновой смолой, чтобы туда не попадал воздух.

"Смоляное" вино из Греции / Фото SAQ

В настоящее время смола специально добавляется в сусло на этапе брожения, чтобы придать вину характерный аромат, и после завершения процесса брожения смола удаляется. Это разрешено делать только в Греции. Для приготовления современной Рецины используют смолу алеппской пинии.

Вино в Библии

Вино в Библии – это символ процветания, дружбы, любви, радости, и упоминается оно в ней 450 раз. Израильский народ во время блуждания по пустыне был лишен вина, поэтому оно стало символом обетованной земли.

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Древний пресс для изготовления вина

В Ливане немецкие археологи раскопали древний пресс для вина. Его создателями были финикийцы. Построили установку в конце 8 века нашей эры и использовали около 200 лет.



Древний прес для вина / Илюстрация Tell el-Burak Archaeological Project