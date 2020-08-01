Летним вечером хочется отдохнуть от забот, открыть бутылочку хорошего охлажденного вина и насладиться хорошим фильмом.

Самые яркие картины о виноделии, виноградниках и ценителях качественных напитков, выбрал 24 канал.

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Топ фильмов о вине

1. Bottle Shock ("Удар бутылкой" или "Шоковый эффект"), 2008

Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году в Париже состоялась слепая дегустация, изменившая историю современного виноделия. Это стало взлетом для Калифорнии, которая одержала победу над лучшими винными домами Франции. За США закрепился статус винодельческой страны.

В картине снимались: Крис Пайн, Алан Рикман, Билл Пуллман, Рэйчел Тейлор.

Bottle Shock – историческая и очень красивая лента с вином в главной роли / Фото ivi

2. "Укрощение строптивого", 1980

Один из самых известных фильмов о вине. Причина этому – яркая и знаменитая сцена, где главный герой, которого сыграл легендарный Адриано Челентано, давит ногами виноград. Фермер-бунтарь привлек внимание городской красотки, однако он совсем к ней равнодушен. Девушка не сдается и занимается укрощением строптивого.

В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс.

Легендарный Челентано давил виноград ногами / Фото скриншот из фильма

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3. "На обочине", 2004

Эта лента Александра Пэйна получила 5 номинаций на премию "Оскар" и награду за лучший адаптивный сценарий. Речь идет о двух друзьях, путешествующих по виноградникам Калифорнии. В отпуске они знакомятся с девушками, которые разбираются в американских винах, и вместе посещают винодельни. В фильме сделаны акценты на дегустации вина. По некоторым данным, после выхода картины, продажи любимого героем вина "Пино Нуар" существенно выросли в США.

В главных ролях: Пол Джаматти, Томас Хейден Черч.

Выход фильма изменил продажи вина в США / Фото kinopoisk

4. "Хороший год", 2006

Романтическая история об английском трейдере Максе Скиннере, который внезапно унаследовал французский замок в Провансе. Бизнесмен планировал избавиться от всего как можно скорее, но на виноградниках к нему вернулись воспоминания из детства, и резко изменили его жизнь. Однако внезапно появилась еще одна наследница.

В главных ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр, Эбби Корниш.

Воспоминания из детства изменили жизнь главного героя / Фото ivi

5. "Возвращение в Бургундию", 2017

Два брата и сестра, которые заняты своими делами, после внезапной кончины отца получают в наследство винодельческое поместье. Им предстоит решить – продать все или посвятить этой профессии всю жизнь. В последнем варианте – родственникам предстоит уплатить огромный налог, денег на который у них нет. Картина очень ярко показывает процесс производства вина – от ухода за лозами, сбора винограда до дегустаций. Лента позволяет полностью погрузиться в атмосферу Бургундии.

В главных ролях: Пио Мармай, Ана Жирардо, Франсуа Сивиль, Жан-Марк Руло.

Фильм показывает производство вина / Фото ivi