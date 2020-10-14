Бутылку вина можно охладить всего за 3 минуты. Это стало возможным с помощью гаджета Juno.

Прибор разработан американским стартапом Matrix Industries, пишет thedrinksbusiness.

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Разработанный гаджет позволяет быстро понизить температуру вина без использования фреона, тепловых трубок и других массивных конструкций.

Как работает прибор

Гаджет охлаждает вино с помощью воды и термоэлектрического элемента. Во время работы сосуд вращается, а его поверхность ополаскивается холодной водой.

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Отследить температуру вина можно с помощью светодиодной панели, которая меняет свой цвет от красного к синему в зависимости от степени охлаждения.

Прибор позволяет выбрать нужную температуру вина / Фото thedrinksbusiness

Производитель гарантирует охлаждение бутылки вина объемом 750 мл за 3-5 минут, а 340 мл – за 1-2 минуты.