Эффект "антимикроволновки": как выглядит гаджет для быстрого охлаждения вина
Бутылку вина можно охладить всего за 3 минуты. Это стало возможным с помощью гаджета Juno.
Прибор разработан американским стартапом Matrix Industries, пишет thedrinksbusiness.
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Разработанный гаджет позволяет быстро понизить температуру вина без использования фреона, тепловых трубок и других массивных конструкций.
Как работает прибор
Гаджет охлаждает вино с помощью воды и термоэлектрического элемента. Во время работы сосуд вращается, а его поверхность ополаскивается холодной водой.
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Отследить температуру вина можно с помощью светодиодной панели, которая меняет свой цвет от красного к синему в зависимости от степени охлаждения.
Прибор позволяет выбрать нужную температуру вина / Фото thedrinksbusiness
Производитель гарантирует охлаждение бутылки вина объемом 750 мл за 3-5 минут, а 340 мл – за 1-2 минуты.