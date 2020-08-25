Пить украинское вино становится модно, и этот тренд распространяется не только на тихие, но и на игристые вина.

Весь мир сходит с ума от Prosecco — давайте разберемся, почему, и заодно — могут ли подобные вина создавать в Украине.

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Что такое "метод Шарма-Мартинотти"

Для начала — немного о технологии. Один из самых распространенных методов производства игристых вин — метод Шарма-Мартинотти. Он назван в честь его создателей – француза Эжена Шарма (ударение на последнем "а") и итальянца Федерико Мартинотти, последний, кстати, был директором института энологии города Асти в Италии. Отличие этого метода от классического в том, что вторичное брожение проходит не в бутылке, а в большой металлической емкости — как правило, это резервуар из нержавеющей стали или цемента, который называют акратофор. Отсюда — еще одно название этого метода производства игристых: акратофорный.

Акратофоры в Доме игристых вин SHABO / Фото shabo

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Несмотря на множество названий этого метода, самое употребляемое — метод Charmat (так по-французски пишется Шарма), на нем и остановимся. Существует, однако, более продвинутый вариант метода Charmat — Charmat Lungo: в этом случае по завершении вторичного брожения и розлива игристое не сразу отправляется в продажу, а несколько месяцев выдерживается в бутылке, чтобы набрать силы и сбалансировать ароматику и вкусовые качества.

По методу Charmat и Charmat Lungo производят одно из самых популярных игристых в мире, о котором уже шла речь выше — Prosecco, свежее, цитрусовое, цветочно-фруктовое. Производство по методу Charmat позволяет сохранять в вине его яркую, оригинальную природную ароматику, насыщенность и кислотность. Пьется такое вино легко и приятно, это — идеальное игристое для вечеринок, шумных компаний, девичьих посиделок. Приятно осознавать, что вина такого класса есть и у нас.

Украина имеет право гордиться своими винами. Безусловно, для того, чтобы сделать качественное вино, необходим ряд условий: наличие собственных виноградников у производителя, контроль технологий производства, масштабные инвестиции в развитие отрасли. Все эти факторы учтены в работе Дома игристых вин Shabo, производящего, в том числе, и вина по методу Charmat — легкие игристые вина в стиле Prosecco, которые так любят украинцы.

Игристые резервуарные вина SHABO (Charmat)

Как и прочие игристые вина SHABO, эти вина созданы из собственного винограда, произрастающего в терруаре Шабо. При их создании вторичное брожение в акратофорах осуществляется на тонком дрожжевом осадке в течение двух-четырех месяцев. По окончании брожения используется экспедиционный ликер высочайшего качества в количестве, соответствующем уровню сладости игристого вина.

Игристые резервуарные вина SHABO / Фото shabo

Игристые резервуарные вина SHABO Special Edition (Charmat Lungo)

Это коллекция натуральных игристых вин, созданных по технологии Charmat Lungo, украинский пример элегантных игристых вин с непродолжительной выдержкой в стиле Prosecco. Технология Charmat Lungo, как и классический метод шампанизации в бутылке, предусматривает естественное вторичное брожение, только роль бутылки выполняют закрытые емкости – акратофоры нового поколения. Вторичное брожение занимает от двух до четырех месяцев.

Особую элегантность этим игристым придает дополнительная выдержка не менее 6 месяцев на тонком дрожжевом осадке (метод sur lie — в переводе с французского на осадке). Далее также используют высококачественный экспедиционный ликер в соответствии с тем уровнем сладости, которого хочет добиться винодел. После разлива, перед тем, как поступать в продажу, эти вина проводят несколько месяцев, "отдыхая" в бутылке, чтобы порадовать любителей игристых вин свежей и сбалансированной ароматикой.

Вина SHABO Special Edition (Charmat Lungo) / Фото shabo

Награды

Игристые вина SHABO, созданные по методу Charmat, отмечены рядом высоких международных наград.

Элитное резервуарное игристое вино было отмечено большим количеством наград престижных международных конкурсов — таких, как Effervescents du Monde, Decanter World Wine Awards, International Wine&Spirit Competition, Los Angeles International Wine Competition и International Wine Challenge и международного конкурса игристых The Global Sparkling Wine Masters.

Ну что же, salute, как говорят итальянцы, хотя… будьмо! П’ємо українське!