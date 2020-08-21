Для начала определимся с терминологией. Не все игристые вина могут называться "шампанским", как бы нам того ни хотелось.

Шампанскими называют исключительно вина, которые производят в регионе Шампань, во Франции. Все, что не произведено в Шампани, "шампанским" называть неправильно — во многих странах это вообще запрещено законом.

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Совсем недавно подобный закон был принят и в Украине. 1 января 2020 года вступил в силу Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой защиты географических указаний.

Что такое географическое указание? Это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом их происхождения.

Географическим указанием может быть страна, регион, населенный пункт, местность и т.д. Названия таких товаров защищаются законом в системах национального и международного права. В соответствии с этим законом использование названий "шампанское" и "коньяк" в названии украинских продуктов является неправомерным.

Шампанские вина – самые дорогие игристые в мире, они до сих пор являются эталоном качества игристых. Вина Шампани (но не только их) создают по классическому методу, который называется "классическая шампанизация" — по-французски Méthode champenoise или Méthode traditionnelle.

Суть данного метода в том, что вторичное брожение (превращение базового вина в игристое) происходит в бутылке. Такие игристые вина имеют более комплексную ароматику и тонкий вкус, который ценят знатоки.

Как это происходит – давайте рассмотрим процесс поэтапно

В начале винодел собирает виноград и самым обычным способом производит так называемое базовое вино — тихое вино (без пузырьков) , которое затем превращается в игристое. Качество базового вина, конечно же, влияет на качество игристого. Виноделы не зря считают, что вино на 80% создается на виноградниках, и только 20% работы относится к производству. Именно поэтому для создателей игристых вин SHABO очень важно видеть, где и как растет виноград, который ляжет в основу их вин. Базовое вино дает игристому его первичную ароматику : фруктовые, цветочные, цитрусовые ноты.

, которое затем превращается в игристое. Качество базового вина, конечно же, влияет на качество игристого. Виноделы не зря считают, что Именно поэтому для создателей игристых вин очень важно видеть, где и как растет виноград, который ляжет в основу их вин. : фруктовые, цветочные, цитрусовые ноты. Базовое вино может быть купажом нескольких сортов , в зависимости от региона, или, в редких случаях — вином одного сорта (например, Шардоне). Классические сорта Шампани — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.

, в зависимости от региона, или, в редких случаях — вином одного сорта (например, Шардоне). — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье. Базовое вино и полученное из него игристое может быть миллезимным (от слова millésime — год сбора урожая), то есть таким, для создания которого использовался виноград с определенного виноградника и определенного урожая.

может быть (от слова millésime — год сбора урожая), то есть таким, для создания которого использовался виноград с определенного виноградника и определенного урожая. Базовое вино и игристое , которое из него сделали, может называться термином "кюве" (cuvée) — в этом случае для его производства используют вина разных годов , сортов и разных виноградников, собранных в одной бочке.

, которое из него сделали, может называться термином (cuvée) — в этом случае для его производства , сортов и разных виноградников, собранных в одной бочке. Когда базовое вино готово, его разливают в бутылки и, добавляя немного дрожжей и сахара, запускают процесс вторичного брожения.

и, добавляя немного дрожжей и сахара, запускают процесс вторичного брожения. В процессе брожения дрожжи (микроорганизмы) поедают сахар, в результате чего выделяются алкоголь и углекислый газ (именно он дает игристым газацию).

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Дрожжи размножаются, умирают и выпадают в осадок, который называется дрожжевым. По завершении брожения игристое остается в бутылке для выдержки.

Выдержка — это процесс, при котором в вине, находящемся в бутылке, благодаря наличию в нем дрожжевого осадка развиваются интересные сложные ароматы (термин относится, кстати, не только к игристым, но и к тихим винам) . Выдержка игристого в бутылке может длиться от нескольких месяцев до 10 лет. В результате выдержки на дрожжевом осадке в игристых винах образуются ароматы хлебной или сырной корочки, сдобы, сливок или бисквита.

— это процесс, при котором в вине, находящемся в бутылке, благодаря наличию в нем дрожжевого осадка развиваются интересные сложные ароматы (термин относится, кстати, не только к игристым, но и к тихим винам) В результате выдержки на дрожжевом осадке в игристых винах образуются ароматы хлебной или сырной корочки, сдобы, сливок или бисквита. Для того, чтобы по завершении выдержки можно было легко удалить дрожжевой осадок, его необходимо переместить к горлышку каждой бутылки. Перемещают осадок очень плавно и осторожно. Этот процесс называется "ремюаж". Бутылки день за днем понемногу поворачивают и слегка наклоняют горлышком вниз. По мере изменения угла наклона осадок скапливается в горлышке бутылки и впоследствии удаляется под давлением. Ряд виноделен до сих пор производит процесс ремюажа вручную — это делают специалисты, которые называются "ремюажье". Один такой специалист способен за день повернуть до 40 000 бутылок. Однако на большинстве производств для ремюажа используют специальное электронное оборудование — так называемые жиропалеты. В частности, такое оборудование используют и в Доме Игристых Вин SHABO. Это технологическое решение минимизирует человеческий фактор — электроника справляется с подобными задачами значительно точнее. Что касается ремюажа "по старинке", сейчас это скорее — дань традициям и эффектный прием, который очень нравится посетителям виноделен.

Жиропалеты в Доме игристых вин SHABO / Фото shabo

После завершения процесса ремюажа наступает дегоржаж : удаление дрожжевого осадка, скопившегося в горлышке бутылки. Бутылку погружают в охлаждающий раствор горлышком вниз и замораживают до температуры -27С . Осадок замерзает. Бутылку откупоривают, и замороженный осадок вылетает из нее под давлением. Именно поэтому термин "дегоржаж" происходит от французского gorge – горло.

: удаление дрожжевого осадка, скопившегося в горлышке бутылки. Бутылку погружают в охлаждающий раствор горлышком вниз и . Осадок замерзает. Бутылку откупоривают, и замороженный осадок вылетает из нее под давлением. Именно поэтому термин "дегоржаж" происходит от французского gorge – горло. После удаления осадка в бутылку добавляют так называемый дозаж, или экспедиционный ликер, а если проще — еще немного тихого вина с растворенным в нем сахаром, которым заполняют пространство, появившееся в бутылке после удаления осадка. Количество сахара в дозаже определяется тем, какой стиль игристого хочет получить винодел — чем меньше сахара, тем более сухим будет вино. Если на этикетке написано Brut Zero или Dosage Zero, сахар в дозаж совсем не добавляли.

Если вы видите на этикетке надпись "méthode champenoise" или "méthode traditionnelle", перед вами – образец французского шампанского, испанской кавы, французских креманов, итальянской франчакорты или других благородных игристых вин, которые произведены классическим способом. Есть такие вина и у украинских производителей, в том числе, конечно же, у SHABO.

Игристые вина здесь создают в современном "Доме игристых вин Shabo", оборудование которого – одно из лучших в Европе. Для создания игристых вин применяют классическую французскую технологию. Примечательно, что впервые она была применена в Шабо еще в 19 веке, во времена швейцарских переселенцев.

Игристые SHABO производят из винограда, выращенного на собственных виноградниках винодельческого хозяйства. Виноградные лозы истинно шампанских сортов были приобретены в Европе с учетом уникальных особенностей терруара Шабо и высажены на лучших его участках. Контроль качества лоз осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

Несколько слов о коллекциях игристых вин SHABO, созданных по классическому Méthode champenoise.

Игристое вино SHABO CLASSIC

Это коллекция выдержанных натуральных игристых вин. Игристые из коллекции SHABO CLASSIC проходят выдержку в бутылке на тонком дрожжевом осадке не менее полутора лет. Технология производства этих вин предусматривает использование экспедиционного ликера высочайшего качества в количестве, соответствующем уровню сладости игристого вина.

Вина SHABO завоевали множество наград на престижных конкурсах / Фото shabo

Вина этой коллекции имеют немало наград международных конкурсов.

SHABO CLASSIC Brut отмеченo наградами Decanter World Wine Awards (2013), MUNDUS VINI (2013), Effervescents du Monde (2013), International Wine Challenge (2017), Los Angeles International Wine Competition (2019).

SHABO CLASSIC Extra Brut: награды International Wine Challenge (2012), Decanter World Wine Awards (2013).

SHABO CLASSIC Brut Rose: престижные награды от Decanter World Wine Awards (2012), MUNDUS VINI (2013), International Wine Challenge (2013).

Игристое вино SHABO GRAND RESERVE

Это лимитированная коллекция выдержанных натуральных игристых вин. Объем производства коллекции Grand Reserve относительно невелик — до 3500 бутылок каждого наименования за сезон.

Вино SHABO GRAND RESERVE / Фото shabo

Для производства этой лимитированной коллекции классических игристых отбираются только выдающиеся купажи базовых вин, предварительно прошедших процесс выдержки в течение шести месяцев во французских дубовых барриках, оснащенных системой регулирования и контроля температуры. Дальше шампанизация проходит в бутылках на тонком дрожжевом осадке с последующей долгой выдержкой – от трех лет.

Игристое вино VAJA GRAND CRU

Эксклюзивная коллекция выдержанных натуральных игристых вин, на данный момент — самая дорогая коллекция игристых SHABO. Купажи отобраны лично Важей Иукуридзе – основателем "Дома игристых вин Shabo". Объем коллекции ограничен — всего выпускают не более 2100 бутылок каждого наименования за сезон.

Игристые вина VAJA GRAND CRU созданы из винограда, выращенного на высокоценных мини-участках терруара Шабо, качество почв которых соответствует требованиям международной классификации Grand Cru. Базовое вино для этой коллекции также тщательно отбирается, купаж выдерживается в течение шести месяцев во французских дубовых барриках, оснащенных системой регулирования и контроля температуры. Затем проходит шампанизация в бутылках на тонком дрожжевом осадке с последующей долгой выдержкой – от пяти лет. Для игристого вина extra brut характерен non-dosage (полное отсутствие экспедиционного ликера), для остальных игристых вин используют экспедиционный ликер высочайшего качества.

Игристые вина SHABO GRAND RESERVE и VAJA GRAND CRU отмечены наградами таких известных международных конкурсов, как Effervescents du Monde (2015), International Wine Challenge (2016), Challenge International du Vin (2016), International Wine&Spirit Competition (2016), The Global Sparkling Wine Masters (2016), Los Angeles International Wine Competition (2016), San Francisco International Wine Competition (2016), International Wine Challenge 2 Tranche (2017), Decanter World Wine Awards (2017), International Wine&Spirit Competition (2017), Los Angeles International Wine Competition (2017), San Francisco International Wine Competition (2017), New York International Wine Competition (2017), Effervescents du Monde (2017-2018), Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition (2019).

VAJA GRAND CRU Extra Brut: золото, серебро и бронза от таких уважаемых конкурсов, как International Wine Challenge (2016), Los Angeles International Wine Competition (2016-2017), New York International Wine Competition (2017).

Пейте классические игристые, созданные Домом игристых вин Shabo, наслаждайтесь их тонкой, изысканной ароматикой — это вино сделано с любовью.