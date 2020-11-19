Салаты – это всегда взрывной микс разнообразных ингредиентов, среди которых сложно выделить главный. Именно поэтому очень легко запутаться, подбирая гармоничную гастрономическую пару к любому салату. Однако не стоит впадать в отчаяние, ведь есть несколько секретов, которые вам помогут.

Оказывается, все дело – в заправке, и именно на нее нужно ориентироваться, выбирая вино к салату. В winefolly и SHABO рассказывают о некоторых оригинальных сочетаниях.

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Классический "Цезарь" и Шардоне

Маслянистое, полнотелое выдержанное Шардоне чудесно подойдет к кремовому, густому и пикантному соусу, которым заправляют классический "Цезарь". Листья салата ромэн, хрустящие крутоны, пармезан с заправкой - замечательная пара к SHABO Chardonnay Reserve, выдержанного в барриках в течение 6 месяцев. Свежесть, минеральность и округлость этого вина идеально дополняют вкус салата и соуса.

Полнотелые вина хорошо сочетаются с заправкой к классическому "Цезарю"/ Фото Chris A. Tweten Unsplash

Вино SHABO Chardonnay Reserve/ Фото: SHABO

Салат Айсберг с беконом и голубым сыром та Vinho Verde

К классическому салату Айсберг с беконом и голубым сыром Wine Folly советует подбирать португальское Vinho Verde. На первый взгляд, это яркое вино с тропическими нотками в аромате совсем не подходит к блюду с томатами и беконом, выложенными на салате айсберг. Однако в нем есть легкий намек на сладость, которая чудесно выделяет и подчеркивает сливочный вкус заправки с голубым сыром. Молодой и игривый характер Vinho Verde чудесно подчеркнет ее кремовую текстуру и пряный вкус.

Голубой сыр в этом блюде требует вина с ярким вкусом/ Фото cleanfoodcrush

Вино Porta 6, Vinho Verde/ Фото okwine

Салат из шпината с заправкой из малинового Бальзамико и Valpolicella Ripasso

Все мы привыкли к тому, что насыщенные красные Valpolicella желательно сочетать с красным мясом - например, стейками. Но можно ли подобрать к нему пару среди салатов? Ответ: да! И здесь нам также поможет заправка.

Салат со свежими листьями шпината, грецким орехом, клюквой и малиновым бальзамическим уксусом лучше всего раскрывается с итальянским Valpolicella Ripasso. Это красное сбалансированное вино с бархатной структурой и ярким букетом из фруктов и вишни подчеркнет ягодные нотки в салате, но не перебьет тонкий вкус грецких орехов и шпината.

Красное итальянское вино с ягодным букетом лучше всего подходит к этому салату/ Фото lifesambrosia

Вино Valpolicella Ripasso Superiore Marogne/ Фото okwine