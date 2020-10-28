Итальянские полицейские арестовали двух человек, которые подделывали один из символов итальянского виноделия – супертосканское вино Sassicaia.

За злоумышленниками следили больше года, сообщают thedrinksbusiness. Выяснили, что в 2010-2015 годах они разливали сицилийское вино под видом знаменитого Sassicaia. При этом бутылки закупали в Турции, а этикетки, крышки, ящики и бумагу для упаковки – в Болгарии.

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Им удавалось продавать 4200 бутылки поддельного вина ежемесячно на сумму около 400 000 евро. Несколько тысяч ящиков уже готовы были к отправке в Китай, Южную Корею и Россию. Аферисты продавали подделки со склада в Милане. Именно там полицейские изъяли контрафакт на сумму около 2 млн евро.

Sassicaia – это легендарное итальянское вино, произведенное из сортов Каберне Совиньон (85%) и Каберне Фран (15%) и выдержанное в течение 2 лет в дубовых бочках. Именно оно в середине 20 века положило начало такой категории, как супертосканские вина.