В Италии изъяли свыше 6000 бутылок ненастоящего Sassicaia
Итальянские полицейские арестовали двух человек, которые подделывали один из символов итальянского виноделия – супертосканское вино Sassicaia.
За злоумышленниками следили больше года, сообщают thedrinksbusiness. Выяснили, что в 2010-2015 годах они разливали сицилийское вино под видом знаменитого Sassicaia. При этом бутылки закупали в Турции, а этикетки, крышки, ящики и бумагу для упаковки – в Болгарии.
Актуально: Впервые в Бордо: вино с дополненной реальностью на этикетке
Им удавалось продавать 4200 бутылки поддельного вина ежемесячно на сумму около 400 000 евро. Несколько тысяч ящиков уже готовы были к отправке в Китай, Южную Корею и Россию. Аферисты продавали подделки со склада в Милане. Именно там полицейские изъяли контрафакт на сумму около 2 млн евро.