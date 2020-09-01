В Тоскане (Италия) рестораны, бары и магазины начали подавать вино гостям через небольшие отверстия в стенах зданий.

"Винные окна", которые появились еще в XVII веке, впервые за последнее столетие начали использоваться из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 – чтобы сократить риски заражения, сообщает Associazione Culturale Buchette del Vino.

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"Винные окна" (Buchette del vino) Небольшие сквозные отверстия в стенах элитных резиденций. Богатые флорентийцы использовали "винные окна", чтобы продавать излишки вина рабочим.

До коронавируса окна не использовались целое столетие / Фото Associazione Buchette del Vino

Люди стучали в деревянные ставни, окна открывались, принимали сосуды и наполняли их винами от семей, которые и сегодня производят самые известные вина Италии, – рассказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья.

В 1630-х годах, когда в Италии распространилась эпидемия чумы, продавцы через "винные окна" продавали вино. Оплата осуществлялась бесконтактным способом: покупатели клали монеты на металлический поднос, продезинфицированный уксусом.

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В начале ХХ века "винные окна", которые считаются неотъемлемой частью культуры Тосканы, перестали использоваться.

Итальянцы возродили давнюю традицию из-за коронавируса / Фото Associazione Buchette del Vino, Osteria delle Brache

Сейчас же через "винные окна" можно заказать не только вино, но и кофе, десерты и мороженое.