В Италии открыли старинные "винные окна": как они выглядят
В Тоскане (Италия) рестораны, бары и магазины начали подавать вино гостям через небольшие отверстия в стенах зданий.
"Винные окна", которые появились еще в XVII веке, впервые за последнее столетие начали использоваться из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 – чтобы сократить риски заражения, сообщает Associazione Culturale Buchette del Vino.
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До коронавируса окна не использовались целое столетие / Фото Associazione Buchette del Vino
Люди стучали в деревянные ставни, окна открывались, принимали сосуды и наполняли их винами от семей, которые и сегодня производят самые известные вина Италии, – рассказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья.
В 1630-х годах, когда в Италии распространилась эпидемия чумы, продавцы через "винные окна" продавали вино. Оплата осуществлялась бесконтактным способом: покупатели клали монеты на металлический поднос, продезинфицированный уксусом.
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В начале ХХ века "винные окна", которые считаются неотъемлемой частью культуры Тосканы, перестали использоваться.
Итальянцы возродили давнюю традицию из-за коронавируса / Фото Associazione Buchette del Vino, Osteria delle Brache
Сейчас же через "винные окна" можно заказать не только вино, но и кофе, десерты и мороженое.