Культовая японская художница Яёи Кусама разработала этикетку для шампанского Veuve Clicquot La Grande Dame винтажа 2012.

Это не первое сотрудничество Яёи Кусама и Дома шампанских вин Veuve Clicquot Ponsardin, пишет veuveclicquot.

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В 2006 году Кусама, которую называют "принцессой в горошек", для аукциона в Токио добавила знаменитый горошек на портрет мадам Клико.

Яёи Кусама украсила знаменитым узором портрет мадам Клико / Фото veuveclicquot

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В этот раз Veuve Clicquot Ponsardin предложил художнице разработать этикетку для винтажного шампанского La Grande Dame 2012. Яёи Кусама не стала изменять своим традициям, и создала лейбл в свойственном ей стиле.

Подарочная коробка и бутылка с вином украшены цветочными мотивами из горошка. Пышный цветок символизирует жизненную энергию, любовь и праздник жизни, а фирменные узоры Яёи Кусамы напоминают пузырьки шампанского.

Кусама не изменяет горошку / Фото veuveclicquot

Цветочное оформление также доступно в оригинальном творении под названием "Мое сердце, цветущее в темноте ночи" для La Grande Dame в формате магнум, которое выпущено всего в 100 пронумерованных экземплярах.

Большой цветок Яёи Кусама окутывает La Grande Dame / Фото veuveclicquot