Вокзал в японском городе Сиодзири выпустит вино, произведенное из лоз, которые были высажены на его платформах в 1988 году.

Сиодзири тесно связан с виноградарством. К префектуре Нагано, в которой расположен город, относятся несколько винодельческих регионов страны, и префектура особенно славится своим Мерло, пишет thedrinksbusiness.

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В конце 80-х годов прошлого века руководство вокзала приняло решение заложить виноградники на третьей и четвертой платформах, чтобы привлечь внимание туристов и популяризовать местное вино.

Виноградники на платформах высажены в 1988 году / Фото luxurylaunches

За виноградными лозами Мерло и Ниагара ухаживают персонал Японских железных дорог и местные жители, которые под руководством экспертов помогают подрезать виноград и собирать урожай.

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Вокзал выращивает два сорта винограда / Фото thedrinksbusiness

Ранее выращенный виноград раздавали студентам-энологам для исследований, однако теперь решили производить вино.