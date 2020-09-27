В Японии вокзал выпустит собственное вино: что в этом особенного
Вокзал в японском городе Сиодзири выпустит вино, произведенное из лоз, которые были высажены на его платформах в 1988 году.
Сиодзири тесно связан с виноградарством. К префектуре Нагано, в которой расположен город, относятся несколько винодельческих регионов страны, и префектура особенно славится своим Мерло, пишет thedrinksbusiness.
Читайте Голливудские звезды выпустили "Карантинное вино": что в нем особенного
В конце 80-х годов прошлого века руководство вокзала приняло решение заложить виноградники на третьей и четвертой платформах, чтобы привлечь внимание туристов и популяризовать местное вино.
Виноградники на платформах высажены в 1988 году / Фото luxurylaunches
За виноградными лозами Мерло и Ниагара ухаживают персонал Японских железных дорог и местные жители, которые под руководством экспертов помогают подрезать виноград и собирать урожай.
Интересно Что пьют знаменитости: любимые вина звезд
Вокзал выращивает два сорта винограда / Фото thedrinksbusiness
Ранее выращенный виноград раздавали студентам-энологам для исследований, однако теперь решили производить вино.