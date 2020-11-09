Каберне Фран – сорт, бесспорно, интересный. Его имя тебе очень знакомо, но ты никак не вспомнишь, когда и где в последний раз его пробовал.

А все потому, что Каберне Фран чаще всего можно встретить в составе бордосских блендов – в компании Каберне Совиньона и Мерло – чем в моносортовых винах. Но все же сольно он тоже выступает, рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

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Каберне Фран, который еще в винном мире фривольно называют "кабфран" – один из старейших сортов винограда. Долгое время он находился в тени своего "детища" – Каберне Совиньона. Именно так, вам не показалось, ведь Каберне Фран вместе с Совиньон Бланом является предком Каберне Совиньона. И, о боги, как в индийском кино, анализ ДНК показал, что Каберне Фран является отцом и сорта Мерло.

Каково происхождение Каберне Франа

Ученые предполагают, что его родиной является Страна Басков, то есть Испания, откуда сорт впоследствии мигрировал на юго-запад Франции, а затем благодаря кардиналу Ришелье перебрался и в Долину Луары.

Характер Каберне Фран

Виноградная лоза кабфрана может адаптироваться к различным климатическим условиям, даже довольно прохладным. Сорт считается неприхотливым к почвам, но все же больше "по душе" ему глина, известняк и песчаник.

Каберне фран имеет тонкую кожицу, благодаря чему вина из этого сорта характеризуются светлым цветом, умеренным содержанием танинов и средним телом. Однако тонкая кожица делает его уязвимым ко многим болезням. Каберне Фран называют тем сортом, "который подстрахует", ведь он созревает на неделю раньше Каберне Совиньона. Поэтому виноделы могут не бояться непогоды во время сбора последнего.

Какой на вкус Каберне Фран

Взвешенный и ароматный. Для него характерны нота зеленого перца, за что отвечают химические соединения метоксипиразины. Однако, чем более спелый аромат, тем меньше в нем "зеленых нот". Часто в кабфранах можно почувствовать стружку карандаша, сушеные травы, оливки, томаты, вишню, клубнику и малину. Кабфраны с итальянской пропиской, кроме ягодной корзины, имеют оттенки лакрицы и кожи, чилийские – табака и пряных специй. Новая Зеландия славится элегантными и свежими Каберне Франами. То же самое можно сказать и о США. А в канадском Онтарио из сорта Каберне Фран производят великолепные айсвайны.

Что из кабфранов можно попробовать в Украине?

Анжу, Долина Луары.

Насыщенное и округлое Chateau Soucherie Anjou Rouge в сольном исполнении Каберне Франа. Средний возраст лоз – 45 лет.

В аромате вино демонстрирует ноты черных ягод, фруктов и специй. Во вкусе ягодный водевиль дополняют лакричные и бальзамические оттенки. Винодельня Chateau Soucherie была основана в 19 веке, сегодня здесь хозяйничает семья Бегина. Семейство практикует экологическое виноградарство и активно развивает винный туризм. Стоимость этого вина в магазинах "Сильпо" составляет 349 грн.

Chateau Soucherie Anjou Rouge/ Фото monopolshop

Тоскана. Fortulla Toscana IGT – тандем Каберне Франа и Каберне Совиньона (стоимость в магазинах "Сильпо" 629 грн).

Насыщенное и одновременно элегантное вино. В отличие от предыдущего образца здесь в аромате выступают ноты зеленого перца, спелой сливы, вишни, пряностей и сена. Виноградники хозяйства расположены на высоте 200 метров над уровнем моря. Мацерация длится 20 дней при контролируемой температуре, после чего будущее вино переливается в цилиндроконические чаны и маленькие дубовые бочки, где оно проводит еще 8 месяцев. Дата розлива в бутылки зависит от фазы луны.

Fortulla Toscana IGT/ Фото giulianaimports