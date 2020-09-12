Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила свое второе вино – розовое Côtes de Provence, произведенное на побережье Йера (Франция).

Кайли Миноуг представила первое вино Signature Rosé пару месяцев назад. Новинка имела серьезный успех – вино было распродано трижды, пишет Forbes.

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Певица решила не останавливаться на достигнутом успехе. Новое вино стало первым в серии "Коллекция". Стоимость бутылки составляет 23 доллара США. Продается вино исключительно на сайте знаменитости.

Я так рада дебютировать с серией "Коллекция". Côtes de Provence – мой первый винтаж! Я с нетерпением жду возможности увидеть и услышать, как людям нравится это красиво бледное, румяное прованское розовое вино, – заявила Кайли Миноуг.

Вино производится во Франции / Фото kylieminoguewines

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По ее словам, вкус вина похож на "отпуск в бутылке".

Всего было выпущено 672 ящика вина.

Новое вино – винтаж 2019 года с ароматами розового грейпфрута, арбуза и лимона. Его вкус описывается как "свежий, сухой, с нотками пикантных фруктов", имеющий "долгое шелковистое" послевкусие.

Кайли Миноуг – поклонница Розе / Фото kylieminoguewines

В составе вина такие сорта винограда: 50% – Гренаш, 40% – Сенсо и 10% – Роль. Производится оно на территории Château des Anglades недалеко от французского Йера.

Кайли Миноуг серьезно увлеклась вином / Фото kylieminoguewines