Вино может быть хорошей инвестицией, частью любимой коллекции или спонсором атмосферного вечера с друзьями. Однако недостаточно его просто выбрать, купить и поставить в холодильник на полку.

В каких условиях нужно хранить вино, чтобы на стол оно попало в наилучшей кондиции, и что с ним в это время происходит, рассказывает американский винный критик Джеймс Саклинг.

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Стоит придерживаться нескольких простых правил, чтобы вино не испортилось и еще долгое время хранило свой неповторимый вкус и аромат:

1. Лучше всего хранить вино при температуре 13 ºC и не допускать, чтобы температура опускалась ниже - 4 ºC или поднималась выше 20 ºC. При переохлаждении вино может просто замерзнуть, а при перегревании – начнет окисляться и быстро стареть. Важно также поддерживать постоянную стабильную температуру в помещении. При колебаниях температуры пробка в бутылке будет сжиматься и расширяться. Это приведет к тому, что внутрь попадет лишний кислород.

2. Храните вино только горизонтально и по возможности – на винной полке , чтобы пробка всегда оставалась влажной, не пересыхала и не пропускала внутрь воздух. Об избыточном кислороде и его негативном влиянии на качество вина уже говорилось выше.

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Горизонтальное положение – лучшее для хранения вина/Фото Pexels

3. Свет и посторонние вибрации – это враги вина, потому бутылки необходимо держать в темном спокойном месте. Прямые солнечные лучи могут испортить вкус и аромат вина, а вибрации от стиральной машины или холодильника плохо влияют на его структуру и те естественные химические процессы, которые в нем постоянно происходят.

4.Поддерживайте в помещении влажность в пределах 60-68%. Низкая влажность приводит к рассыханию пробки, а при высокой – банально портится и отслаивается этикетка.

5.Обычный холодильник с продуктами – не лучшее место для вина. Джеймс Саклинг отмечает:

Если у вас нет прохладного, темного и влажного места для хранения вина, хорошая идея – винный холодильник.

Такое устройство поддерживает постоянную температуру и влажность, необходимую для вина, в отличие от обычного бытового холодильника, который просто должен сохранить продукты сухими и очень холодными.

6.Стоит охладить вино (или дать ему нагреться) до нужной температуры перед подачей на стол, чтобы полностью раскрыть всю палитру вкусов и ароматов.

Красное вино. Лучше всего подавать при температуре 12-19 ºC. При этом, чем старее вино, тем выше температуру в этих пределах оно любит.

Лучше всего подавать при температуре 12-19 ºC. При этом, чем старее вино, тем выше температуру в этих пределах оно любит. Белое вино. Его подают при более низкой температуре: от 8 до 12 ºC.

Его подают при более низкой температуре: от 8 до 12 ºC. Шампанское. Оно должно быть самым холодным среди всех вин: 5-8 ºC.

​Лучше охладить вино до нужной температуры, прежде чем подавать его к столу/ Фото Pexels

7.Открытая бутылка вина будет храниться еще 3-5 дней, если ее плотно закупорить с помощью натуральной пробки и кусочка воска, резиновой пробки или винного вакуумного насоса.