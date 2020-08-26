Как красиво открыть игристое вино: эффектный гусарский способ
Как эффектно открыть игристое вино, чтобы удивить и поразить гостей? Интернет пестрит массой необычных странных вариантов – ножом, отверткой, женской пилочкой и даже айфоном.
Тем не менее, одним из самых известных способов открыть вино без штопора является сабраж. Что это такое и как происходит процесс, рассказывает 24 канал.
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СабражС французского sabre – сабля. Сабраж – эффектный способ открыть игристое вино саблей, при котором горлышко бутылки фактически отрезается под действием внутреннего давления.
Открыть вино по-гусарски
Сабраж, согласно легенде, изобрели наполеоновские кавалеристы. По одной из версий, игристое откупоривали таким способом, чтобы не слезать с коня. Однако есть и вторая версия – офицеры эффектно сбивали саблей пробку со знаменитого шампанского мадам Клико, проезжая мимо ее усадьбы.
Сабраж был популярен на званых ужинах и балах / Фото hranim-vino
Сабраж демонстрировали на балах, праздниках и торжественных мероприятиях, чтобы произвести яркое впечатление на гостей.
Как делается сабраж
Приемы сабража называются техникой сабрирования, а проводить его должен мастер-сабражист (в Украине существуют курсы, где этому обучают).
На первый взгляд техника сабража кажется довольно простой, но все же этот способ требует определенного опыта и сноровки, чтобы процесс получится действительно впечатляющим.
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Принцип сабража – сабля скользит по игристому в направлении горлышка, при ударе о выступ вызывает на нем кольцевую трещину. Под давлением углекислого газа верхняя часть бутылки открепляется по этой трещине и отлетает вместе с пробкой.
Сабли в сабраже заменяют разными предметами / Фото hranim-vino
В нынешнее время вместо сабли используют разные предметы – ножи и даже бокалы, но с саблей это выглядит более традиционно и красиво.
Подготовка и техника
- Игристое вино нужно охладить в холодильнике до 5-7 °С.
- С бутылки снимают обертку вместе с мюзле (проволокой, удерживающей пробку).
- Бутылка поворачивается швом к себе, горлышком от себя и наклоняется на 30-40 градусов. Большой палец должен находиться в углублении донышка.
- Саблей необходимо несколько раз провести по шву бутылки до ее горлышка и резко, но без наклона ножа, ударить тыльной стороной сабли под выступ на горловине в том месте, где находится его стык со швом.
- Если техника выполнена верно, верх горлышка вместе с пробкой отлетят, оставив ровный скол.
Невероятный трюк подарит незабываемые впечатления гостям / Фото noi
Важно помнить, что трюк достаточно опасен, поэтому вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Необходимо проследить, чтобы никто из присутствующих не попал под отлетающее горлышко бутылки или саблю/нож, и не поранился.
В наше время сабраж встречается не только на пышной свадьбе, званом ужине или балу. Такой красивый способ открыть игристое часто демонстрируют сомелье украинских ресторанов и винных баров, и даже обучают этому искусству своих гостей.
Не повторяйте сабраж в домашних условиях, но, если вам это интересно, обязательно научитесь этой технике у специалистов.