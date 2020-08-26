Как эффектно открыть игристое вино, чтобы удивить и поразить гостей? Интернет пестрит массой необычных странных вариантов – ножом, отверткой, женской пилочкой и даже айфоном.

Тем не менее, одним из самых известных способов открыть вино без штопора является сабраж. Что это такое и как происходит процесс, рассказывает 24 канал.

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Сабраж С французского sabre – сабля. Сабраж – эффектный способ открыть игристое вино саблей, при котором горлышко бутылки фактически отрезается под действием внутреннего давления.

Открыть вино по-гусарски

Сабраж, согласно легенде, изобрели наполеоновские кавалеристы. По одной из версий, игристое откупоривали таким способом, чтобы не слезать с коня. Однако есть и вторая версия – офицеры эффектно сбивали саблей пробку со знаменитого шампанского мадам Клико, проезжая мимо ее усадьбы.

Сабраж был популярен на званых ужинах и балах / Фото hranim-vino

Сабраж демонстрировали на балах, праздниках и торжественных мероприятиях, чтобы произвести яркое впечатление на гостей.

Как делается сабраж

Приемы сабража называются техникой сабрирования, а проводить его должен мастер-сабражист (в Украине существуют курсы, где этому обучают).

На первый взгляд техника сабража кажется довольно простой, но все же этот способ требует определенного опыта и сноровки, чтобы процесс получится действительно впечатляющим.

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Принцип сабража – сабля скользит по игристому в направлении горлышка, при ударе о выступ вызывает на нем кольцевую трещину. Под давлением углекислого газа верхняя часть бутылки открепляется по этой трещине и отлетает вместе с пробкой.

Сабли в сабраже заменяют разными предметами / Фото hranim-vino

В нынешнее время вместо сабли используют разные предметы – ножи и даже бокалы, но с саблей это выглядит более традиционно и красиво.

Некоторые бренды (такие как Mumm, Laguiole, Fox Knives) выпускают специальные ножи и сабли для сабража.

Подготовка и техника

Игристое вино нужно охладить в холодильнике до 5-7 °С. С бутылки снимают обертку вместе с мюзле (проволокой, удерживающей пробку). Бутылка поворачивается швом к себе, горлышком от себя и наклоняется на 30-40 градусов. Большой палец должен находиться в углублении донышка. Саблей необходимо несколько раз провести по шву бутылки до ее горлышка и резко, но без наклона ножа, ударить тыльной стороной сабли под выступ на горловине в том месте, где находится его стык со швом. Если техника выполнена верно, верх горлышка вместе с пробкой отлетят, оставив ровный скол.

Невероятный трюк подарит незабываемые впечатления гостям / Фото noi

Важно помнить, что трюк достаточно опасен, поэтому вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Необходимо проследить, чтобы никто из присутствующих не попал под отлетающее горлышко бутылки или саблю/нож, и не поранился.

В наше время сабраж встречается не только на пышной свадьбе, званом ужине или балу. Такой красивый способ открыть игристое часто демонстрируют сомелье украинских ресторанов и винных баров, и даже обучают этому искусству своих гостей.

Не повторяйте сабраж в домашних условиях, но, если вам это интересно, обязательно научитесь этой технике у специалистов.