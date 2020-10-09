Весной 2020 года, когда многие страны ввели карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, вино показало свою способность объединять людей.

О том, как люди продолжали покупать вино в течение длительного периода самоизоляции, рассказала винная журналистка Элин Маккой для decanter.

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В США продажи вина во время карантина серьезно взлетели. Например, один из интернет-магазинов Сан-Франциско продавал за день порядка 50 тысяч бутылок – люди хотели иметь под рукой вино, на случай, если ситуация с вирусом ухудшится.

Когда все оказались в самоизоляции, друзья и близкие установили онлайн-"счастливые часы", когда вместе можно пить любимые вина и философствовать через Zoom, FaceTime или Skype, – отметила Маккой.

Это заставило задуматься о роли вина в жизни людей.

Карантин доказал пользу и необходимость вина / Фото Pixabay

Во-первых, вино – это мощная связь с историей. Люди превращают виноград в вино на протяжении 8000 лет, что делает его создание частью развития цивилизации и человечества в целом. На протяжении тысячелетий вино остается как средством утешения, так и атрибутом праздника. Каждый глоток отражает это прошлое и эти традиции, – добавила эксперт.

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По словам журналистки, вино оставалось востребованным в разных ситуациях – во время эпидемий, войн и других тяжелых времен.

Вино – объединяющее звено, которое связывает нас с людьми и местами по всему миру… Даже когда мы не можем пересекать границы или континенты, вино позволяет нам путешествовать в долину Сонома, Мендосу, Нинся, Стелленбош или Бароло... Когда границы закрыты – вино открывает их, – подчеркнула Маккой, добавив, что пандемия лишь позволила удостовериться в этом.