Какие вина стоит сочетать с шоколадом
Вино и шоколад имеют много общего: они считаются афродизиаками и содержат антиоксиданты, но, несмотря на это, сочетать их сложно.
Для каких вин шоколад станет отличной парой, рассказывает winefolly.
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С какими винами сочетается молочный шоколад
- Brachetto d'Acqui – cладкое игристое красное вино из Пьемонта (Италия) отлично сочетается с шоколадным муссом.
- Красные вина позднего урожая из сортов винограда Сира, Пино Нуар и Петит Сира.
- Recioto della Valpolicella – ароматное сладкое красное вино из подсушенного винограда.
- Ruby Port – сладкий портвейн с нотами ягод из Португалии, создает пряное сочетание с молочным шоколадом.
- Banyuls or Maury – этот французский портвейн станет отличной парой для шоколадных трюфелей.
- Rutherglen Muscat – одно из самых сладких вин в мире, производится в Австралии.
- Lambrusco di Sorbara – легкое игристое красное вино с ароматом персика и клубники.
Молочный шоколад станет отличной парой для многих вин / Фото moimir
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Темный шоколад
Может стать отличной парой для многих вин. Его горечь можно уравновесить хорошим, правильно подобранным вином.
- Vin Santo del Chianti или Vin Santo Occhio di Pernice – тосканские вина, которые обладают богатым сладким ароматом вишни, корицы и тонким ореховым послевкусием.
- Красные крепленые вина (портвейн) из сортов винограда Зинфандель, Мальбек и Петит Сира.
- Португальский портвейн с нотками корицы подойдет к конфетам с высоким процентом содержания какао.
- Испанское вино Pedro Ximinez придаст темному шоколаду ореховых и изюмных ноток. Также хорошо сочетается с эспрессо.
- Вермут Chinato из Пьемонта с тонкими нотками вишни и ароматом экзотических специй.
Черный шоколад может дополнить правильно подобранное вино / Фото liveinternet
Белый шоколад
Не содержит какао, но может стать хорошей парой для сухого красного вина, а также для ароматных игристых и десертных вин.
- Вина из сорта винограда Пино-Нуар.
- Moscato d'Asti – игристые вина, которые обладают ароматом персиков и сливок с нотами розы.
- Brachetto d'Acqui – игристые вина с тонкими нотами малины и пионов.
- Ice wine – в зависимости от сорта, из которого произведено "ледяное вино", могут встречаться ноты ананаса, лимонного безе и сливочно-засахаренных апельсинов.
- Розовый портвейн – сладкое крепленое вино с ароматом клубники и смородины.
Белый шоколад может стать неплохой компанией для вина / Фото baik-info
Для того, чтобы подобрать отличную пару для вина – думайте о нем, как об ингредиенте. Разбив вино на его основные вкусы и ароматы, вы обнаружите сходство с различными продуктами. Это позволит научиться правильно сочетать вино с едой и сбалансировать вкусы.