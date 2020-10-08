Вино и шоколад имеют много общего: они считаются афродизиаками и содержат антиоксиданты, но, несмотря на это, сочетать их сложно.

Для каких вин шоколад станет отличной парой, рассказывает winefolly.

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С какими винами сочетается молочный шоколад

Brachetto d'Acqui – cладкое игристое красное вино из Пьемонта (Италия) отлично сочетается с шоколадным муссом.

– cладкое игристое красное вино из Пьемонта (Италия) отлично сочетается с шоколадным муссом. Красные вина позднего урожая из сортов винограда Сира, Пино Нуар и Петит Сира.

из сортов винограда Сира, Пино Нуар и Петит Сира. Recioto della Valpolicella – ароматное сладкое красное вино из подсушенного винограда.

– ароматное сладкое красное вино из подсушенного винограда. Ruby Port – сладкий портвейн с нотами ягод из Португалии, создает пряное сочетание с молочным шоколадом.

– сладкий портвейн с нотами ягод из Португалии, создает пряное сочетание с молочным шоколадом. Banyuls or Maury – этот французский портвейн станет отличной парой для шоколадных трюфелей.

– этот французский портвейн станет отличной парой для шоколадных трюфелей. Rutherglen Muscat – одно из самых сладких вин в мире, производится в Австралии.

– одно из самых сладких вин в мире, производится в Австралии. Lambrusco di Sorbara – легкое игристое красное вино с ароматом персика и клубники.

Молочный шоколад станет отличной парой для многих вин / Фото moimir

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Темный шоколад

Может стать отличной парой для многих вин. Его горечь можно уравновесить хорошим, правильно подобранным вином.

Vin Santo del Chianti или Vin Santo Occhio di Pernice – тосканские вина, которые обладают богатым сладким ароматом вишни, корицы и тонким ореховым послевкусием.

– тосканские вина, которые обладают богатым сладким ароматом вишни, корицы и тонким ореховым послевкусием. Красные крепленые вина (портвейн) из сортов винограда Зинфандель, Мальбек и Петит Сира.

(портвейн) из сортов винограда Зинфандель, Мальбек и Петит Сира. Португальский портвейн с нотками корицы подойдет к конфетам с высоким процентом содержания какао.

с нотками корицы подойдет к конфетам с высоким процентом содержания какао. Испанское вино Pedro Ximinez придаст темному шоколаду ореховых и изюмных ноток. Также хорошо сочетается с эспрессо.

придаст темному шоколаду ореховых и изюмных ноток. Также хорошо сочетается с эспрессо. Вермут Chinato из Пьемонта с тонкими нотками вишни и ароматом экзотических специй.

Черный шоколад может дополнить правильно подобранное вино / Фото liveinternet

Белый шоколад

Не содержит какао, но может стать хорошей парой для сухого красного вина, а также для ароматных игристых и десертных вин.

Вина из сорта винограда Пино-Нуар.

Moscato d'Asti – игристые вина, которые обладают ароматом персиков и сливок с нотами розы.

– игристые вина, которые обладают ароматом персиков и сливок с нотами розы. Brachetto d'Acqui – игристые вина с тонкими нотами малины и пионов.

– игристые вина с тонкими нотами малины и пионов. Ice wine – в зависимости от сорта, из которого произведено "ледяное вино", могут встречаться ноты ананаса, лимонного безе и сливочно-засахаренных апельсинов.

– в зависимости от сорта, из которого произведено "ледяное вино", могут встречаться ноты ананаса, лимонного безе и сливочно-засахаренных апельсинов. Розовый портвейн – сладкое крепленое вино с ароматом клубники и смородины.

Белый шоколад может стать неплохой компанией для вина / Фото baik-info

Для того, чтобы подобрать отличную пару для вина – думайте о нем, как об ингредиенте. Разбив вино на его основные вкусы и ароматы, вы обнаружите сходство с различными продуктами. Это позволит научиться правильно сочетать вино с едой и сбалансировать вкусы.