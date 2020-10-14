Британская модель и актриса Кара Делевинь вместе со своими сестрами основала бренд игристых вин Della Vite.

Бизнес создан совместно с семьей Биазиотто, которая владеет поместьем Foss Marai в Италии, и на протяжении более трех поколений производит вина. О новом бренде Кара рассказала в Instagram.

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Быть Делевинь – значить любить просекко. Поэтому мы с Поппи и Хлоей (сестры звезды) рады объявить о запуске нашего первого совместного бизнеса — просекко под названием Della Vite, – написала Кара в Instagram.

В течении нескольких месяцев сестры Делевинь искали винодельню, которая бы им понравилась и соответствовала всем критериям. Семейная винодельня Биазиотто расположена в долине Вальдоббьядене (Италия).

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Бренд уже выпустил два первых вина – Prosecco Superiore DOCG и Treviso Prosecco DOC. Оба заявлены как экологичные и на 100% веганские.

Сестры Делевинь в Италии / caradelevingne, Instagram

Prosecco Superiore DOCG производится из винограда сорта Глера, собранного с 40-летних лоз в Вальдоббьядене. Вино обладает цитрусовым ароматом и имеет "богатый и экстра-сухой" характер, пишет thedrinksbusiness.

Treviso Prosecco DOC охарактеризовано как "изысканное и универсальное, с чистым и ярким вкусом", и "наполненное ароматами жасмина и лаванды".

На бутылках изображен фирменный логотип, который разработала Поппи Делевинь. В магазинах Великобритании эти вина можно приобрести по цене 20-25 фунтов стерлингов (730-920 грн).