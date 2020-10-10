Кэмерон Диас выпустила собственное вино: что в нем необычного
Голливудская звезда Кэмерон Диас добавила красное вино к своему бренду Avaline.
Винный бренд Avaline, о котором писал 24 канал, звезда основала летом 2020 года вместе со своей подругой Кэтрин Пауэр.
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Изначально в ассортименте были представлены два органических сухих вина – испанское белое и французское розовое. По информации бренда, вина не содержат никаких искусственных добавок и отлично подходят для вегетарианцев. Стоимость одной бутылки первых двух вин от Диас в США составляла 24 доллара.
Кэмерон Диас (справа) гордится своим винным брендом / Фото Avaline
В сентябре "копилка" бренда пополнилась красным французским вином. Пока оно не поступило в продажу – регион Франции, где оно производится, не раскрывается. Известно, что "чистое" вино изготовлено из смеси экологически чистых сортов винограда Гренаш и Сира.
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Следует отметить, что с момента запуска бренда Avaline в июле 2020 года было продано порядка 120 тысяч бутылок белого и розового вина от Диас.
Голливудская актриса очень гордится брендом и называет свое вино "чистым". На этикетках звездного вина указано, что оно не содержит ГМО и глютен, также в нем нет сахара, красителей или искусственных концентратов.