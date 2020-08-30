Недавно услышала конспирологическую теорию о генномодифицированном винограде. Якобы виноград клонируют в полусекретных лабораториях, а из него делают вино из сверхъестественно ярким ароматом.

Именно тогда речь шла про Совиньон Блан. Хотя мне кажется, что теория возникла потому, что винные профессионалы и любители чаще пишут и дискутируют о клонах всех сортов винограда. Но все ли понимают, что значит слово "клоны"? Однако сразу о клонах нельзя. Ибо вы уже взрослые, и пришло время поговорить о том, как размножается виноград,пишет "Сомелье в зеленых штанах".

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Есть два варианта – половой и вегетативный.

Половой вариант предполагает, что новое растение прорастет из семени, будет двух родителей и совершенно новый набор генов. И это будет новый сорт! То есть в условных папы-мерло и мамы-мерло всегда "рождается" кто-угодно, но не Мерло! И если в следующем году у тех же родителей-мерло снова кто-то "родится", то это будет новый не-мерло, совсем не похож на предыдущий результат скрещивания. Вот у меня есть сестра. Родители у нас одинаковые, но мы – люди разные. То же и с виноградом. Выращенный из одного семени виноград = новый сорт. Вегетативное размножение осуществляется с помощью кусочка взрослого растения (живца) и способности к регенерации. Новое растение, де-факто, будет не ребенком, а обособленной частью предварительного растения с идентичным геномом. То есть из Мерло наконец можно получить Мерло. Сколько угодно раз. Выращенный из черенка виноград = идентичная копия родительского растения, тот же сорт.

Виноделы объяснили, что такое клоны винограда​ / Фото Сомельє в зелених штанях

По данным Международной организации винограда и вина OIV, насаждения Каберне Совиньон, одного из самых популярных технических сортов в мире, занимают 341 000 гектаров, это примерно 1,5-2 млрд растений. И все это благодаря только одному семени (!)... ну, и очень большому количеству черенков. Можно нарезать очень много кусочков лозы от одного куста винограда, прорастить и высадить в разных уголках планеты. Где будет солнечно, где холодно, где-то засушливо - список можно дополнить по собственному желанию.

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И если мы будем продолжать свой эксперимент и вернемся к этим растениям спустя много лет, то увидим, что не все они одинаковы. Где-то гроздья больше, у кого-то ягоды мелкие, а вон там совсем другая окраска. Они мутировали. Самостоятельно. Но теперь мы можем выбрать то растение, свойства которого нам нравятся больше всего, и нарезать новых черенков. Результат такой селекции и будет клоном! Без пробирок и ГМО-угрожающих вещей. То есть клон – это растение, полученное от идентичной материнской лозы для воспроизведения ее положительных характеристик.

Оскар за "Атаку клонов" должен получить Ди Каприо Пино Нуар. Во-первых, ученые считают этот сорт "генетически нестабильным", то есть он склонен к постоянным мутациям. Во-вторых, большое количество его вариаций связано с длительной историей культивирования.

Каждый сорт винограда имеет своего клона​ / Фото Pixabay

Пино имеет не менее 1000 лет и, по данным французской базы данных сортов и клонов ENTAV/INRA, около 50 коммерческих вариаций. В то же время его прямой потомок сорт Пинотаж (Пино нуар х Сенсо) в свои 95 лет имеет лишь один официально сертифицированный во Франции клон.

Пино Нуар выращивают во многих регионах и применяют для производства различных типов вин. Клоны Пино Нуара с высокой урожайностью, кислотностью и размерами ягод применяют для производства шампанского и других игристых вин (386, 389, 666, 872, 927 и т.д.). А для красных вин выращивают клоны с урожайностью ниже и меньшими гроздьями (114, 115, 667, 777 и т.д.). Даже Пино Блан и Пино Гри чисто технически – не отдельные сорта, а клоны Пино Нуара. Ведь они имеют такой же ДНК, в котором произошли мутации по цвету.

Клоны – это прикольно. Вокруг них прекрасно строится сторителинг. Вот смотрите, в Орегоне часть виноделов щеголяет клонами группы Dijon (115, 667, 777), другая работает исключительно с Pommard. В стороне стоят сторонники Wädenswil. Когда вы посещаете дегустационный зал Pommard-центристов, вам рассказывают о преимуществах этого клона и откровенные недостатки других. И вам интересно поехать к идейным врагам и попробовать вино еще и там. Потому что это уже будет не десятый Пино Нуар за сегодня, а первый Wädenswil или 777!

Клоны – это вкусно. Потому что они позволяют создать прекрасную возможность для купажирования. Да, у вас в бокале будет сортовое вино, но в силу того, что винодел работал с несколькими клонами, оно будет сложным и многогранным.

Итак, во-первых, никогда не бойтесь клонов винограда. Они натуральные и не кусаются. Во-вторых, – примите это как идею для следующей поездки на винодельню – уговорите рассудительного винодела сравнить несколько клонов во время дегустации. Не пожалеете!