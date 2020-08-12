В летнюю жару хочется употреблять побольше освежающих напитков. Все это можно готовить, не выходя из дома.

Как получить вкусные охлаждающие коктейли с минимальными ингредиентами, рассказывает 24 канал.

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Ананасовый кулер

Ингредиенты:

Белое сухое вино – 60 мл

Лимонный сок – 15 мл

Ананасовый сок – 60 мл

Сахар – 0,5 ч. л.

Содовая – 90 мл

Лед

Белое вино и соки смешиваем в шейкере. Добавляем сахар и лед. Через сито переливаем напиток в бокал с кубиками льда, после чего добавляем содовую. В коктейль выдавливаем кусочек лимона и погружаем его в бокал. Этот напиток освежит в летнюю жару.

Ананасовый кулер готовится за несколько минут / Фото vzboltay

Spritzer

Для приготовления потребуется:

Белое сухое вино – 75 мл

Газированная вода – 75 мл

Мята – по вкусу

Лимон

Лед

Вино и газировку смешиваем, выливаем напиток в бокал с кубиками льда. Добавляем лимон и по желанию мяту.

Легкий летний коктейль быстро утолит жажду / Фото Chowhound

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Мимоза

Ингредиенты:

Игристое белое вино – 750 мл

Апельсиновый сок – 150 мл

Апельсиновый ликер – 6 ст. л.

Мороженое

Смешиваем апельсиновый сок и ликер, разливаем в бокалы. Добавляем в каждый из них вино и по ложечке мороженого. Подается сразу после приготовления.

Мимоза – отличный вариант для лета / Фото mircocktails

КВ Кулер

Понадобится:

Белое сладкое вино – 60 мл

Бехеровка – 45 мл

Содовая – 100 мл

Красный виноград – 6 шт.

Белый виноград – 6 шт.

Лед

В объемный коктейльный стакан наливается вино, бехеровка, сода и лед. После этого добавляется порезанный виноград.

Напиток станет интересной находкой в жаркое время года / Фото vzboltay

Травяной коблер

Ингредиенты:

Белое сладкое вино – 45 мл

Джин – 20 мл

Бехеровка – 20 мл

Сахарный сироп – 10 мл

Грейпфрутовый фреш – 20 мл

Апельсин – 1 шт.

Грейпфрут – 1 шт.

Красный виноград – 6 шт.

Лед

Фрукты необходимо измельчить и выдавить в бокалы. Далее наливается вино, джин, бехеровка, сироп и фреш. Добавляется измельченный лед и перемешивается барной ложкой до появления инея на стенках бокала.

Фрукты и белое вино – отличное сочетания для борьбы с жаждой / Фото vzboltay