Коктейли из белого вина: как приготовить просто и быстро
В летнюю жару хочется употреблять побольше освежающих напитков. Все это можно готовить, не выходя из дома.
Как получить вкусные охлаждающие коктейли с минимальными ингредиентами, рассказывает 24 канал.
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Ананасовый кулер
Ингредиенты:
- Белое сухое вино – 60 мл
- Лимонный сок – 15 мл
- Ананасовый сок – 60 мл
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Содовая – 90 мл
- Лед
Белое вино и соки смешиваем в шейкере. Добавляем сахар и лед. Через сито переливаем напиток в бокал с кубиками льда, после чего добавляем содовую. В коктейль выдавливаем кусочек лимона и погружаем его в бокал. Этот напиток освежит в летнюю жару.
Ананасовый кулер готовится за несколько минут / Фото vzboltay
Spritzer
Для приготовления потребуется:
- Белое сухое вино – 75 мл
- Газированная вода – 75 мл
- Мята – по вкусу
- Лимон
- Лед
Вино и газировку смешиваем, выливаем напиток в бокал с кубиками льда. Добавляем лимон и по желанию мяту.
Легкий летний коктейль быстро утолит жажду / Фото Chowhound
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Мимоза
Ингредиенты:
- Игристое белое вино – 750 мл
- Апельсиновый сок – 150 мл
- Апельсиновый ликер – 6 ст. л.
- Мороженое
Смешиваем апельсиновый сок и ликер, разливаем в бокалы. Добавляем в каждый из них вино и по ложечке мороженого. Подается сразу после приготовления.
Мимоза – отличный вариант для лета / Фото mircocktails
КВ Кулер
Понадобится:
- Белое сладкое вино – 60 мл
- Бехеровка – 45 мл
- Содовая – 100 мл
- Красный виноград – 6 шт.
- Белый виноград – 6 шт.
- Лед
В объемный коктейльный стакан наливается вино, бехеровка, сода и лед. После этого добавляется порезанный виноград.
Напиток станет интересной находкой в жаркое время года / Фото vzboltay
Травяной коблер
Ингредиенты:
- Белое сладкое вино – 45 мл
- Джин – 20 мл
- Бехеровка – 20 мл
- Сахарный сироп – 10 мл
- Грейпфрутовый фреш – 20 мл
- Апельсин – 1 шт.
- Грейпфрут – 1 шт.
- Красный виноград – 6 шт.
- Лед
Фрукты необходимо измельчить и выдавить в бокалы. Далее наливается вино, джин, бехеровка, сироп и фреш. Добавляется измельченный лед и перемешивается барной ложкой до появления инея на стенках бокала.
Фрукты и белое вино – отличное сочетания для борьбы с жаждой / Фото vzboltay