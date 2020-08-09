В летнее время года легкие коктейли из игристого особо актуальны. Они не только вкусные, но и освежающие.

Многие из них можно приготовить даже дома без особого труда. 24 канал публикует самые популярные рецепты коктейлей с игристым.

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Как правильно готовить коктейли с игристым

Ингредиенты и бокалы для подачи должны быть хорошо охлаждены. В полном бокале должно быть не меньше 30% свободного объема – это позволит почувствовать букет. Игристое нужно осторожно вливать в бокал, чтобы сохранить пузырьки. Все продукты должны быть качественными. Для приготовления используйте мерную емкость, это позволит получить лучшую версию коктейля.

Самые популярные рецепты

Шампань-айс

Этот коктейль также называют алкогольным десертом. Он невероятно вкусный и ароматный.

Ингредиенты:

Брют или сухое игристое – 50 мл

Пломбир – 100 г

Свежая клубника – 50 г

Мята – по вкусу

Клубнику нужно крупно нарезать, мяту – мелко, и вместе с мороженым выложить в бокал. Налить игристое. Подавать сразу же после приготовления с десертной ложкой и трубочкой.

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Шампань-айс порадует в летнюю жару / Фото evgcook

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French 75

Подойдет тем, кто любит коктейли покрепче.

Понадобится:

Игристое – 100 мл

Джин – 50 мл

Лимонный сок – 50 мл

Сахар – 1 ст. л.

Лед

В шейкер наливаем лимонный сок, джин и добавляем сахар. Взбалтываем на протяжении минуты. Выливаем в бокал со льдом и добавляем игристое. Можно украсить лимоном. Подается коктейль с трубочкой.

French 75 – напиток для любителей крепких коктейлей / Фото koktejli

Кир Рояль

Универсальный и простой в приготовлении коктейль.

Ингредиенты:

Игристое – 100 мл

Вишневый ликер – 1 ч. л.

Малиновый ликер – 1 ч. л.

Наливаем ликеры, аккуратно добавляем игристое. В напиток можно "уронить" ягоду. Подается в высоких узких бокалах.

Кир Рояль – очень легкий в приготовлении, но вкусный и привлекательный / Фото koktejli

Мимоза

Это классика среди коктейлей.

Понадобится:

Игристое – 40 мл

Апельсиновый фреш – 40 мл

Цедра лимона – по вкусу

Мята – по вкусу

Фреш и игристое (важно – напитки должны быть охлажденными) вливаются в высокий бокал. Размешиваем, украшаем цедрой и веточкой мяты.

Мимоза – самый известный коктейль с игристым / Фото koktejli

Игристое с мартини

Считается женским коктейлем и пользуется спросом на девичниках.

Что нужно:

Сухое игристое – 150 мл

Розовое мартини – 150 мл

Клубничный сироп – 30 мл

Ягоды – по желанию

Лед

В бокал вливаем сироп и добавляем лед, мартини и игристое. Можно украсить листом мяты и ягодами. Подается в высоких узких бокалах.

Игристое с мартини – отличнвя идея для представительниц слабого пола / Фото alco-boss

Черное и белое

Отличный вариант для ценителей кофе.

Ингредиенты:

Игристое – 120 мл

Кофейный ликер – 30 мл

Зерна кофе – 3 г

В высокий бокал вливается ликер, добавляется игристое. Коктейль украшают кофейными зернами.

Черное и белое – коктейль, который изумительно выглядит в бокале / Фото alco-boss

Это лишь несколько самых интересных и популярных коктейлей из игристого. В летнюю пору можно экспериментировать, добавляя разные фрукты, фреши, соки, ликеры и сиропы.