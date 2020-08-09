Летние коктейли с игристым: 6 рецептов, которые легко приготовить дома
В летнее время года легкие коктейли из игристого особо актуальны. Они не только вкусные, но и освежающие.
Многие из них можно приготовить даже дома без особого труда. 24 канал публикует самые популярные рецепты коктейлей с игристым.
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Как правильно готовить коктейли с игристым
- Ингредиенты и бокалы для подачи должны быть хорошо охлаждены.
- В полном бокале должно быть не меньше 30% свободного объема – это позволит почувствовать букет.
- Игристое нужно осторожно вливать в бокал, чтобы сохранить пузырьки.
- Все продукты должны быть качественными.
- Для приготовления используйте мерную емкость, это позволит получить лучшую версию коктейля.
Самые популярные рецепты
Шампань-айс
Этот коктейль также называют алкогольным десертом. Он невероятно вкусный и ароматный.
Ингредиенты:
- Брют или сухое игристое – 50 мл
- Пломбир – 100 г
- Свежая клубника – 50 г
- Мята – по вкусу
Клубнику нужно крупно нарезать, мяту – мелко, и вместе с мороженым выложить в бокал. Налить игристое. Подавать сразу же после приготовления с десертной ложкой и трубочкой.
Шампань-айс порадует в летнюю жару / Фото evgcook
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French 75
Подойдет тем, кто любит коктейли покрепче.
Понадобится:
- Игристое – 100 мл
- Джин – 50 мл
- Лимонный сок – 50 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Лед
В шейкер наливаем лимонный сок, джин и добавляем сахар. Взбалтываем на протяжении минуты. Выливаем в бокал со льдом и добавляем игристое. Можно украсить лимоном. Подается коктейль с трубочкой.
French 75 – напиток для любителей крепких коктейлей / Фото koktejli
Кир Рояль
Универсальный и простой в приготовлении коктейль.
Ингредиенты:
- Игристое – 100 мл
- Вишневый ликер – 1 ч. л.
- Малиновый ликер – 1 ч. л.
Наливаем ликеры, аккуратно добавляем игристое. В напиток можно "уронить" ягоду. Подается в высоких узких бокалах.
Кир Рояль – очень легкий в приготовлении, но вкусный и привлекательный / Фото koktejli
Мимоза
Это классика среди коктейлей.
Понадобится:
- Игристое – 40 мл
- Апельсиновый фреш – 40 мл
- Цедра лимона – по вкусу
- Мята – по вкусу
Фреш и игристое (важно – напитки должны быть охлажденными) вливаются в высокий бокал. Размешиваем, украшаем цедрой и веточкой мяты.
Мимоза – самый известный коктейль с игристым / Фото koktejli
Игристое с мартини
Считается женским коктейлем и пользуется спросом на девичниках.
Что нужно:
- Сухое игристое – 150 мл
- Розовое мартини – 150 мл
- Клубничный сироп – 30 мл
- Ягоды – по желанию
- Лед
В бокал вливаем сироп и добавляем лед, мартини и игристое. Можно украсить листом мяты и ягодами. Подается в высоких узких бокалах.
Игристое с мартини – отличнвя идея для представительниц слабого пола / Фото alco-boss
Черное и белое
Отличный вариант для ценителей кофе.
Ингредиенты:
- Игристое – 120 мл
- Кофейный ликер – 30 мл
- Зерна кофе – 3 г
В высокий бокал вливается ликер, добавляется игристое. Коктейль украшают кофейными зернами.
Черное и белое – коктейль, который изумительно выглядит в бокале / Фото alco-boss
Это лишь несколько самых интересных и популярных коктейлей из игристого. В летнюю пору можно экспериментировать, добавляя разные фрукты, фреши, соки, ликеры и сиропы.