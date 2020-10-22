По результатам Всеукраинского рейтинга ВОО "Ассоциации налогоплательщиков Украины", которая объединяет более 3000 предприятий, компания SHABO получила звание "Добросовестный налогоплательщик – 2019".

Среди главных критериев оценки: налоговая дисциплина, полнота и своевременность уплаты налогов и сборов, средняя зарплата и количество рабочих мест на предприятии, социальный пакет работодателя, благотворительность и прочее.

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Всеукраинский рейтинг "Добросовестные налогоплательщики" основан в 2011 году. Цель – празднование достижений лучших налогоплательщиков и создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом.

Уверены, что тот, кто работает в прозрачном честном формате и добросовестно платит налоги, выполняет свои обязанности перед государством, обеспечивает его социально-экономическую стабильность и общественное благосостояние, – тот заботится об Украине, ее будущем, особенно в условиях, когда вся страна борется с COVID-19, и как никогда нуждается в нашей поддержке, – отметил Григол Катамадзе, президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

За последние три года SHABO уплатила налогов более, чем 1, 4 млрд грн в бюджеты разных уровней, за 9 месяцев 2020 – около 360 млн грн. Компания – активный участник в вопросах жизнеобеспечения и благоустройства региона, в котором работает. Постоянно оказывает материальную помощь детским дошкольным учреждениям, районным больницам, школам, поддерживает спортивные команды и культурные мероприятия.

Мы убеждены, что в вопросах стабильности и благосостояния страны большую роль играет именно ответственная уплата налогов. Таким образом отечественные компании и предприятия демонстрируют неравнодушие к настоящему и будущему своей страны, – комментирует Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO.

Компания SHABO является одним из крупнейших налогоплательщиков винодельческой отрасли страны, о чем свидетельствуют также семь отличий Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики". Кроме этого, компания вошла в ТОП-25 лучших работодателей Украины 2020.