Аромат красной смородины в вине появляется не потому, что оно сделано из красной смородины (хотя и такие вина также существуют). Речь у нас идет именно о винах из винограда, так откуда же нем берется аромат смородины?

Согласно классификации ароматов, аромат смородины относится к эфирным спиртам. За его присутствие как в самой красной смородине, так и в вине отвечает молекула, называемая гераниол. Она имеет ярко выраженную ароматику, которую вы можете ощутить в эфирном масле герани (собственно, отсюда и родственные названия: герань – гераниол), розы, лемонграсса и других растений, пишет Сомелье в зеленых штанах.

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Какие вина могут порадовать нас этим ароматом из детского лета?

Прежде всего – это Мерло, особенно молодые, невыдержанные. Красную смородину вы встретите как в винах из Бордо, в бленде которых доминирует сорт Мерло (а это скорее вина с правого берега этого известного региона, например, из Сент-Эмильона или Помероля).

Аромат красной смородины можно почувствовать в Мерло из Нового Света, из регионов, имеющих значительную разницу между дневными и ночными температурами – например, из горного региона долины Кольчагуа, особенно – субрегиона Апальта.

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Интересные ноты красной смородины и джема из красной смородины можно поймать и в Мерло из американского штата Вашингтон, поэтому, если встретите такие вина, ищите в них этот аромат.

Ноты красной смородины можно уловить в вашингтонском Мерло / Фото primedrink

Встретить красную смородину можно также и в винах из сорта Каберне Совиньон – например, в тех, что происходят из региона Медок, который в Бордо, или же в итальянских винах Супертосканы. Это – вина Тосканы, произведенные из сортов, нетипичных по географическим признакам для этого славного региона, к ним относится и международный Каберне Совиньон.

Ну и, конечно же, целую корзину смородины можно почувствовать в розовых винах, поскольку именно они собирают в себя все ароматы лета.

Сомелье в зеленых штанах советует: выбирайте розе из Прованса и Лангедока, и будет вам красносмородиновое счастье!