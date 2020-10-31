Хороший сомелье – это всегда показатель престижа ресторана и гарантия хорошего вечера для его гостей. Однако работа современного сомелье не ограничивается лишь дегустацией алкогольных напитков и работой в зале ресторана.

Чем именно занимаются сомелье, как они используют свои знания вне ресторанов и как получить эту профессию, рассказывает decanter

Что делает сомелье в ресторане

1.Самое главное задание – это консультировать гостей заведения. Именно сомелье должен помочь расшифровать винную карту и посоветовать, какое вино подходит к тому или другому блюду из меню. Он может как давать общие рекомендации, так и помочь подобрать конкретное вино к конкретной рыбе.

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2.Работа сомелье не заканчивается в зале ресторана. Вместе с шеф-поваром он часто разрабатывает новые интересные сочетания вина и блюд к нему.

3.Сомелье также может самостоятельно разрабатывать уникальную винную карту заведения, искать подходящие вина и следить за их правильным хранением.

Сомелье отвечает за качественную винную карту в ресторане/ Фото sommelierschoiceawards

Сегодня в мире производят столько видов вина, что сомелье должен иметь достаточно большой багаж знаний, профессионально в них ориентироваться. Однако одних лишь знаний мало: нужно уметь заинтересовать гостей и наладить с ними связь, ведь часто именно сомелье является "лицом" ресторана. Эндрю Джеффорд, в настоящее время сопредседатель Decanter World Wine Awards (DWWA), сравнил сомелье с психологом:

Он или она может выяснить, какой ты человек, насколько ты состоятелен и что тебе действительно нравится, в ходе короткой беседы.

Сомелье работают не только с вином и прочим алкоголем

Да-да, не удивляйтесь. Сомелье в ресторане отвечает за всю гамму напитков. Опытные специалисты так же хорошо ориентируются в чаях, кофе и минеральных водах, как и в вине, пиве и прочем алкоголе. Какую воду лучше подавать к тому или иному вину – с газом или без газа, из какого региона, с каким минеральным составом? Из какого риса производят саке? На все эти вопросы у хорошего сомелье есть ответ.

Чем занимаются сомелье вне ресторанов

Все свои накопленные знания и опыт работы с вином сомелье могут использовать и в других сферах:

самому изготовлять вино;

открывать собственный ресторанный бизнес или винные магазины;

писать книги на винную тематику и статьи в издании;

вести тренинги и организовывать образовательные программы;

работать в паре с самыми известными шеф-поварами и становиться их "винными партнерами.

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Как стать сомелье

Не существует какого-то единственного пути для того, чтобы овладеть этой профессией. Однако для того, чтобы стать сертифицированным сомелье, можно проходить разнообразные курсы и тренинги:

Школа Wine & Spirit Education Trust (WSET) признана во всем мире, дает качественные знания о вине и помогает овладеть навыками дегустации.

признана во всем мире, дает качественные знания о вине и помогает овладеть навыками дегустации. Court of Master Sommeliers – это образовательная организация, которая сертифицирует сомелье во всем мире и выдает дипломы четырех уровней: Introductory, Certified Sommelier, Advanced Sommelier та Master Sommelier.

это образовательная организация, которая сертифицирует сомелье во всем мире и выдает дипломы четырех уровней: Introductory, Certified Sommelier, Advanced Sommelier та Master Sommelier. Также свои винные и гастрономические курсы предлагает Le Cordon Bleu London и The International Sommelier Guild в США и Канаде.

Чтобы стать сомелье, необходимо посещать разнообразные курсы/ Фото secondbottle