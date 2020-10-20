Как в Украине производят вина по технологии, которой более 8 тысяч лет: видео
Традиционные методы грузинского виноделия стали ближе к украинцам. На территории нашей страны производят красное и белое вино по уникальной технологии – квеври.
Это действительно значимый шаг для виноделия Украины, ведь это не только зарождение новых традиций, но и возрождение древних технологий в мире.
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Нам очень хотелось этот уникальный вкус донести украинцам. Теперь за этим вином не обязательно ехать в Грузию. Да, технология – кахетинская, соблюдены все нюансы создания вина, но родилось это вино на украинских землях, на украинском производстве, – делятся в SHABO, где недавно выпустили новую коллекцию красных вин квеври.
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Подобная технология не имеет аналогов в мире и занесена в ЮНЕСКО. Ей более 8 тысяч лет, а Родиной этого вина считают Кахетию. По этой методике, виноградный сок вместе с мезгой (кожурой, косточками и гребнями) размещают бродить в глиняных амфорах, так называемых квеври, – отметил Ливан Шинджикашвили, национальный менеджер HoReCa компании SHABO.
Квеври закапывают в землю. Обычно, для этого выделяют отдельное помещение с земляным полом – марани. Так вино выдерживают до полугода.
В SHABO используют 15 квеври / Фото SHABO
Особыми являются и сами квеври. Изготавливают их только в Грузии и только из определенной глины. Секреты производства передают из поколения в поколение. На сегодняшний день осталось всего несколько грузинских династий, которые создают эти уникальные сосуды. Стать владельцем квеври – это и про ожидание своего заказа иногда больше года, и про нелегкую доставку нестандартных и одновременно хрупких "амфор".
Все квеври в SHABO привезенные именно из Грузии / Фото SHABO
Для создания "амфорного" вина в SHABO используют 12 квеври объемом по 1 400 литров, и три – по 2 000 литров.
Вино квеври – лимитированная коллекция SHABO Reserve – всего несколько тысяч бутылок.
SHABO Reserve Каберне / Фото shaboshop
SHABO Reserve Мерло / Фото shaboshop
Полный ассортимент которого представлен в фирменном магазине компании, при производстве, и в онлайн-магазине SHABOSHOP.