Традиционные методы грузинского виноделия стали ближе к украинцам. На территории нашей страны производят красное и белое вино по уникальной технологии – квеври.

Это действительно значимый шаг для виноделия Украины, ведь это не только зарождение новых традиций, но и возрождение древних технологий в мире.

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Нам очень хотелось этот уникальный вкус донести украинцам. Теперь за этим вином не обязательно ехать в Грузию. Да, технология – кахетинская, соблюдены все нюансы создания вина, но родилось это вино на украинских землях, на украинском производстве, – делятся в SHABO, где недавно выпустили новую коллекцию красных вин квеври.

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Подобная технология не имеет аналогов в мире и занесена в ЮНЕСКО. Ей более 8 тысяч лет, а Родиной этого вина считают Кахетию. По этой методике, виноградный сок вместе с мезгой (кожурой, косточками и гребнями) размещают бродить в глиняных амфорах, так называемых квеври, – отметил Ливан Шинджикашвили, национальный менеджер HoReCa компании SHABO.

Квеври закапывают в землю. Обычно, для этого выделяют отдельное помещение с земляным полом – марани. Так вино выдерживают до полугода.

В SHABO используют 15 квеври​ / Фото SHABO

Особыми являются и сами квеври. Изготавливают их только в Грузии и только из определенной глины. Секреты производства передают из поколения в поколение. На сегодняшний день осталось всего несколько грузинских династий, которые создают эти уникальные сосуды. Стать владельцем квеври – это и про ожидание своего заказа иногда больше года, и про нелегкую доставку нестандартных и одновременно хрупких "амфор".

Все квеври в SHABO привезенные именно из Грузии / Фото SHABO

Для создания "амфорного" вина в SHABO используют 12 квеври объемом по 1 400 литров, и три – по 2 000 литров.

Вино квеври – лимитированная коллекция SHABO Reserve – всего несколько тысяч бутылок.

SHABO Reserve Каберне / Фото shaboshop

SHABO Reserve Мерло / Фото shaboshop

Полный ассортимент которого представлен в фирменном магазине компании, при производстве, и в онлайн-магазине SHABOSHOP.