Сладкая ошибка природы или сокровище мирового виноделия – так по-разному называют "ледяное вино".

Что это за вино, как и когда оно появилось и что в нем особенного, рассказывает 24 канал.

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Ice wine Особый вид десертного вина, которое изготавливается из замороженного естественным путем винограда.

По одной из легенд, впервые "замороженное вино" могло появиться в Древнем Риме. Это связано с документом Плиния Старшего, который упомянул, что некоторые виды винограда не собирались до заморозков. Однако доподлинно неизвестно, производилось ли вино из этого урожая.

По другой версии, "ледяное вино" впервые изготовили 1794 году в Германии: из-за внезапных заморозков весь урожай замерз. Отчаянные виноделы решили все же использовать этот виноград и пустили его под пресс. Вино получилось необычайно сладким и с роскошным ароматом – немцы назвали его Eiswein.

Крупнейшими производителями Ice wine являются Германия и Канада / Фото wineacademylv

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Как производят Eiswein

Для приготовления "ледяного вина" используют только тот виноград, который замерз в результате морозов, т.е. естественным путем. В Германии урожай собирают, когда температура воздуха падает ниже -7°C, в Канаде -8°C. На этот момент плоды должны быть полностью зрелыми. Виноград доставляют на производство, где помещают в дробилку, а затем отправляют под пресс. Брожение сока из-за повышенного содержания сахара длится 3-6 месяцев (что значительно дольше, чем при производстве обычного вина), после чего рождается "ледяное вино". Его крепость составляет 9-12%, сахар – 150-350 г/л.

В некоторых странах, например, Японии виноград замораживают искусственно, не оставляя на лозах. Однако такое вино не принято считать настоящим. В "родных" странах Ice wine (Германии, Канаде, США и Австрии) такая технология и вовсе запрещена.

В основном используются такие сорта винограда: Рислинг, Каберне Фран, Видаль Блан, Пино Блан, Шенен Блан, Грюнен Вельтлинер, Гевюрцтраминер, Мерло.

В 2020 году в Германии не смогли собрать урожай для Eiswein / Фото istockphoto

Интересные факты

Айсвайн, как правило, выпускают в небольших бутылках – 200 мл, 375 мл, реже можно встретить 500 мл.

– 200 мл, 375 мл, реже можно встретить 500 мл. Для производства 1 литра Ice wine требуется в 4-5 раз больше винограда, чем для сухого вина , поэтому его цену не назовешь низкой (она может составлять $50 за бутылку).

, поэтому его цену не назовешь низкой (она может составлять $50 за бутылку). Eiswein с годами может терять часть аромата и свежести, поэтому его принято пить молодым.

Крупнейшими производителями "ледяного вина" являются Германия и Канада. Также его изготавливают в Австрии, США, Чили, Новой Зеландии, Словении и т.д.

"ледяного вина" являются Германия и Канада. Также его изготавливают в Австрии, США, Чили, Новой Зеландии, Словении и т.д. "Ледяное вино" производят и в Украине – лимитированная серия Ice wine представлена в коллекции вин SHABO.

"Ледяное вино" есть и в Украине / Фото shabo.ua

В 2020 году в Германии не смогли собрать урожай винограда для производства Eiswein из-за аномально теплой зимы. "2019 год войдет в историю как первый, когда по всей стране не было урожая для "ледяного вина", — заявили в Институте вина.

Ice wine подают охлажденным до +10...+12°C в бокалах для белого или красного вина.

до +10...+12°C в бокалах для белого или красного вина. "Ледяное вино" прекрасно сочетается с фуа-гра, с сырами с плесенью, с лимонными десертами, ванильными сладостями и белым шоколадом.

"Ледяное вино" отлично сочетается с фруктовыми десертами / Фото vocal.media