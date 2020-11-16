Как легко выбрать бокал для вина: полезные советы
Вы хотите почувствовать максимальное наслаждение от вина? Тогда нужно правильно выбрать бокал. Как это сделать – читайте в нашем материале.
Есть пять основных видов бокалов для вина, сообщает Wine Folly.
Бокал "Флейта"
Он прекрасно подходит для игристых вин, особенно для просекко, потому что сохраняет изящество пузырьков.
Читайте также: Что пьют сильные мира сего: возможно, в списке ваше любимое вино
Плюсы:
-
стильный вид
-
интенсивная игра пузырьков в бокале
Минусы:
-
трудно мыть
-
плохой баланс и поэтому может легко перевернуться
Сомелье и эксперты не рекомендуют использовать такие бокалы для шампанского высшего класса, потому что в них не очень полно раскрывается его особая ароматика. Вместо такого бокала можно использовать бокал для белого вина или универсальный.
Бокал для белого вина
Подходит для белых вин, которые выдерживают в металлических резервуарах.Основное внимание при использовании таких бокалов уделяется нежным фруктовым и цветочным ароматам.
Главные характеристики:
-
помогает поддерживать температуру охлажденного белого вина
-
хорошо справляется с концентрацией цветочных и фруктовых ароматов
-
легко мыть и хранить
Универсальный бокал
Многофункциональный бокал, который подходит почти для любого вина – как для красных, так и для белых.
Читайте также: Можно ли приходить в ресторан со своим алкоголем: что такое cork fee
Главные характеристики:
-
подходит для всех видов вин
-
легко мыть и хранить
-
для "великих” вин лучше подбирать более специфические бокалы.
Большой бокал "Бордо"
Его необходимо приобрести для домашнего бара, если вы поклонник красного. Большая чаша помогает смягчить танины, делая вино более округлым и плавным. Поэтому этот вид бокала – идеальный сосуд для смелых красных вин, таких, как Каберне Совиньон или Бордо бленд, Сагрантино или Турига Насьональ.
Главные характеристики:
-
подходит для терпких красных вин
-
очень стильно выглядит
-
нужно мыть очень осторожно
Бокал для десертного вина
Он меньше размером – обычно десертные вина пьют меньшими порциями, особенно если это крепленые вина, имеющие высокий процент алкоголя.
Главные характеристики:
-
стильный вид
-
чаша в форме маленького тюльпана
-
легко мыть и хранить
Советы по выбору лучших бокалов для вина
-
Не нужно покупать все виды бокалов сразу. Разве что если вы мечтаете стать сомелье. Для дома хватит и одного-двух типов. Главное – определиться, какое вино вы чаще всего пьете.
-
При покупке хорошо осмотрите бокал со всех сторон, чтобы не было царапин и брака.
-
Бокал обязательно должен быть прозрачным. Так вы сможете насладиться цветом. Он влияет на восприятие аромата и вкуса вина. В начале XX века владелец австрийской стекольной фабрики Клаус Йозеф Ридель предлагал своим гостям вино из разноцветных бокалов. И они по-разному чувствовали его ароматику и вкус.
-
Перед покупкой найдите отдельное место в шкафу. Бокалы не должны стоять вместе с тарелками и чашками.
Поделиться новостью