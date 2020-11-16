Вы хотите почувствовать максимальное наслаждение от вина? Тогда нужно правильно выбрать бокал. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Есть пять основных видов бокалов для вина, сообщает Wine Folly.

Бокал "Флейта"

Он прекрасно подходит для игристых вин, особенно для просекко, потому что сохраняет изящество пузырьков.

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Плюсы:

стильный вид

интенсивная игра пузырьков в бокале

Минусы:

трудно мыть

плохой баланс и поэтому может легко перевернуться

Сомелье и эксперты не рекомендуют использовать такие бокалы для шампанского высшего класса, потому что в них не очень полно раскрывается его особая ароматика. Вместо такого бокала можно использовать бокал для белого вина или универсальный.

Бокал для белого вина

Подходит для белых вин, которые выдерживают в металлических резервуарах.Основное внимание при использовании таких бокалов уделяется нежным фруктовым и цветочным ароматам.

Главные характеристики:

помогает поддерживать температуру охлажденного белого вина

хорошо справляется с концентрацией цветочных и фруктовых ароматов

легко мыть и хранить

Универсальный бокал

Многофункциональный бокал, который подходит почти для любого вина – как для красных, так и для белых.

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Главные характеристики:

подходит для всех видов вин

легко мыть и хранить

для "великих” вин лучше подбирать более специфические бокалы.

Большой бокал "Бордо"

Его необходимо приобрести для домашнего бара, если вы поклонник красного. Большая чаша помогает смягчить танины, делая вино более округлым и плавным. Поэтому этот вид бокала – идеальный сосуд для смелых красных вин, таких, как Каберне Совиньон или Бордо бленд, Сагрантино или Турига Насьональ.

Главные характеристики:

подходит для терпких красных вин

очень стильно выглядит

нужно мыть очень осторожно

Бокал для десертного вина

Он меньше размером – обычно десертные вина пьют меньшими порциями, особенно если это крепленые вина, имеющие высокий процент алкоголя.

Главные характеристики:

стильный вид

чаша в форме маленького тюльпана

легко мыть и хранить

Советы по выбору лучших бокалов для вина