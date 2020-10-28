В Ливане в Телль-эль-Бурак археологи нашли винный пресс, который изготовили как минимум в 7 веке до нашей эры.

Он сохранился в хорошем состоянии. Это позволило ученым не только проанализировать древнее виноделие, но и изучить финикийские строительные техники, сообщает The drinks business.

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Пресс состоит из двух больших тазов, обработанных штукатуркой и расположенных один над другим. Виноград оседал в первом измельченном бассейне, а сок стекал в нижний бассейн, где его потом можно было собирать в банки и переливать в другие чаны и амфоры для брожения и транспортировки. Сборный бассейн вмещал около 4542,5 литров сусла.



Пресс состоял из двух бассейнов / Фото Tell el-Burak Archaeological Project

Ученые подтвердили, что этот пресс похож на другие прессы для вин и оливок, распространенных на территории Средиземноморья в период бронзового и железного веков.



Ученые смогли исследовать пресс, потому что он сохранился в прекрасном состоянии / Фото Tell el-Burak Archaeological Project

Также на месте раскопок нашли большое количество семян. По их мнению, это указывает на то, что виноград сюда привозили из окрестных виноградников.

Финикийцы активно распространяли вино и виноделие через торговлю, а также через свою колонию в Африке, Испании, на островах Сардиния и Сицилия.

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Находка уникальна для этого места, но побережья Ливана раньше тщательно не исследовалось археологами. Раскопки здесь имели стихийный характер.