Актерская семейная пара Мила Кунис и Эштон Кутчер выпустили "Карантинное вино".

Quarantine Wine произведено в благотворительных целях совместно с винным баром Nocking Point Wines, пишет nockingpointwines.

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Идея выпустить Quarantine Wine принадлежит Миле Кунис. Ее супруг Эштон Кутчер обратился с предложением к соучредителю Nocking Point Эндрю Хардингу. Так появилось "Карантинное вино", средства от продажи которого направлены на борьбу против COVID-19.

О своем вине пара рассказала в видеоролике. Оно выпущено в сотрудничестве с винодельней Battle Creek Vineyards. Цена набора из двух бутылок – от 38,4 до 50 долларов США.

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Вино выпущено с оригинальной "пустой" этикеткой. По словам Милы и Эштона, каждый может расписать ее самостоятельно, указав имена тех, за кого хотел бы выпить в условиях карантина. Актеры призвали фотографировать этикетки и размещать в социальных сетях под хештегом #quarantinewine.

"Карантинное вино" выпущено с чистой этикеткой / Фото nockingpointwines

Благодаря звездному вину удалось собрать более 1 миллиона долларов. Эта сумма была перечислена благотворительным фондам.