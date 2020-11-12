Хотите отпраздновать особое событие в ресторане и принести свой алкоголь? Позвоните и спросите, есть ли у них услуга cork fee. Что это такое – читайте в нашем материале.

Cork fee – это плата за откупоривание в заведении бутылки, которую вы принесли с собой. Так называемый "налог на пробку". То есть, вы платите за то, что бутылку откроют, при необходимости охладят или декантируют, и подадут на стол.

Читайте также: Для первой леди: в честь Мелании Трамп назвали вино

Эта услуга появилась впервые в Австралии в 60-х годах. Рестораторы Мельбурна придумали ее, чтобы поощрить клиентов посещать заведения и в период кризиса, сообщает cf.ua. Посетители могли приносить свою выпивку, поэтому услугу назвали bring your own bottle – "принеси свою бутылку". Идею быстро подхватили в США, Новой Зеландии и Канаде, затем она появилась и в Европе, изменив название с BYOB на cork fee.

Специальная лицензия на продажу алкоголя в заведении дорогая. А вот на распитие алкогольных напитков она не вообще нужна или стоит дешевле.

Сейчас этот сервис внедрен и в Украине. Хотя наши рестораны и кафе не сразу ввели эту услугу из-за того, что основную прибыль получают именно с продажи алкоголя.

В среднем цена за откупоривание своей бутылки – 100-150 гривен.