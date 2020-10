Смартфоны с помощью датчиков, фиксирующих изменения в походке, способны распознать, когда люди выпили слишком много алкоголя.

Американские ученые заявили, что смартфоны смогли распознать опьянение у 90% участников испытания, опубликованном Journal of Studies on Alcohol and Drugs (Журнал исследований алкоголя и наркотиков), пишет thedrinksbusiness.

Как проводили исследование

Добровольцам предложили пройти 10 шагов по прямой, развернуться и пройти аналогичное расстояние назад. Эта задача выполнялась несколько раз: перед тем, как употреблять алкоголь, и в течение семи часов после этого.

Ученые использовали встроенные датчики для смартфонов, которые крепили к спинам участников. Целью эксперимента было измерение точности телефонных сенсоров относительно изменения походки.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 21 до 43 лет. Каждый час они выпивали напиток с водкой и лимоном, пока концентрация алкоголя не достигла 0,08% (в США этот показатель считается пределом для вождения авто).

Смартфон может определить степень опьянения пользователя​ / Фото tv

По словам авторов эксперимента, выводы свидетельствуют, что смартфоны могут предупреждать пользователей о превышении нормы употребления алкоголя.

У нас есть мощные датчики, которые мы носим с собой, куда бы ни ходили. Нам нужно научиться использовать их для улучшения здоровья населения, – заявил руководитель исследования Брайан Суффолетто.

"Я хотел бы представить мир, в котором через 5 лет, выпивая в компании друзей, люди получали бы на смартфон уведомление при первых признаках ухудшения состояния, и рекомендацию притормозить с алкоголем и не рисковать с вождением авто и незащищенным сексом", – добавил Суффолетто.